Ким Кардашьян потратила $100 тыс. на перекраску своих Lamborghini, Rolls-Royce и Maybach

На покраску каждого из люксовых автомобилей ушел месяц.

41-летняя звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян показала своим поклонникам, что может позволить себе очень многое. В частности – потратить более $100 тыс. на перекраску своих люксовых Lamborghini, Rolls-Royce и Maybach под новый цвет ее особняка, сообщает TMZ.

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Ким загорелась сделать свою коллекцию суперкаров уникальной, решив покрасить их в такой эксклюзивный цвет. Работа по покраске была выполнена компанией Platinum Motorsports в Лос-Анджелесе, которая заявила, что цвет — "очень специфический серый Rolls-Royce".

Источники рассказали, что на покраску каждой машины уходило около месяца, потому что каждую часть машины нужно было разобрать, чтобы окрасить. Они также добавили, что Ким была "очень вовлечена" в процесс и рассказала команде, чего именно она хочет перед проектом.

Сама Кардашьян рассказала о своих усовершенствованных автомобилях в новом видео для Vogue, где она обсуждает "объекты привязанности" в собственном доме в Хидден-Хиллз.

Одной из машин, которые красила Ким, был Lamborghini Urus, стартовая цена которого составляет $218 тыс. долларов. По словам Ким, транспортное средство было доукомплектовано, а это означает, что автомобиль, несомненно, вышел намного дороже по конечной стоимости.

"Я всегда была автолюбительницей, я люблю автомобили, и мне очень хотелось чего-то другого. Я хотела, чтобы мои машины сливались с моим серым домом. Поэтому я сделала все машины серыми вместо моего типичного матового серебристого цвета, который был раньше. Я выбрала свой Lamborghini Urus с обвесом спереди, Rolls Royce Ghost с хрустальной дамой и седан Maybach", – рассказала мать четырех детей и без пяти минут бывшая жена Канье Уэста.

По информации таблоида, Rolls Royce Ghost стоит от $311 900, а седан Maybach обойдется покупателям не менее чем в $185 950.

"Мне нравится все в нем, покраска эмблемы в серый цвет, если я выберу один Maybach, – это мое детище!" – говорит знаменитость.

Ранее мы рассказывали о том, что Ким показала журналистам свой особняк изнутри. Теледива выкупила часть дома у своего пока официального супруга Канье Уэста за $23 млн долларов и теперь является единственной владелицей роскошной недвижимости.

Тем временем рэпер не теряет надежды вернуть Ким, откровенно говоря о желании возродить семью и посылая жене розы машинами. При этом он не устает угрожать новому бойфренду Кардашьян Питу Дэвидсону, из-за чего Ким отписалась от Канье в соцсети. Позже то же самое сделали все ее сестры и мать.