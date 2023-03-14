Зірка "Блакитної лагуни" Брук Шилдс знялася у новому кампейні Skims (фото)

Супермодель 80-х об'єдналася з Кім Кардаш'ян, щоб представити нову лінію коригуючої білизни.

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Бренд Skims, що належить зірці реаліті-шоу Кім Кардаш'ян, випустив нову колекцію бюстгальтерів, яку вона описала як "найзручніші бюстгальтери, які ви коли-небудь носили".

"Я завжди вважала бюстгальтери незручними та тісними", — пояснила 42-річна американська бізнесвумен, сказавши, що колись її бюстгальтер був "першою річчю, яку [вона] знімала, повертаючись додому".

"Ми почали розробляти бюстгальтери на кісточках тому, що я дійсно хотіла зрозуміти, як поєднувати комфорт та легкість бюстгальтера з формою та підтримкою бюстгальтера на кісточках", — додала Кім.

Знявшись у рекламному кампейні Skims, 57-річна Брук Шилдс продемонструвала, що вона сексуальна як ніколи. У своєму Instagram-акаунті супермодель 80-х також опублікувала знімки з фотосесії та отримала багато захоплених коментарів від шанувальників.

Фото: Instagram @skims Фото: Instagram @skims

"Для мене велика честь та радість брати участь у першій в історії кампанії бюстгальтерів @SKIMS. Я можу чесно сказати, що в цих бюстгальтерах ми всі можемо почуватися впевнено та комфортно", — підписала знімки Брук.

Фото: Instagram @skims Фото: Instagram @skims

Нагадаємо, 57-річна Брук Шилдс вийшла у світ у компанії своїх дорослих дочок.

Також Фокус писав про образ Брук Шилдс, у якому вона відвідала прем'єру фільму про себе.