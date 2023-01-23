У кашеміровій сукні та ковбойських чоботях: Брук Шилдс прийшла на презентацію документального фільму про себе

Прем'єра документального фільму "Красуня: Брук Шилдс" відбулася на кінофестивалі "Санденс" 21 січня.

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Останнім часом ім'я 57-річної американської супермоделі й акторки Брук Шилдс знову на слуху, що багато в чому пов'язане із прем'єрою документального фільму. Про це пише Daily Mail.

Очікується, що фільм буде дуже цікавим. Свою кар'єру в кіно акторка розпочала у середині 70-х ще дитиною. У 1975 році, будучи десятирічною, Брук Шилдс знялася для "Playboy" повністю оголеною. Вона також стала наймолодшою моделлю на обкладинці "Vogue" і знялася у провокаційній рекламі рекламі джинсів Calvin Klein, будучи неповнолітньою.

У фільмі "Блакитна лагуна", який зробив її по-справжньому знаменитою, знаменитість знялася у 15-річному віці. У цій кінострічці були дуже відверті сцени за її участю.

Зазначається, що в документальному фільмі тема сексуалізації дитини буде порушена. Вже зараз відомо, що в картині Шилдс розповідає, що після закінчення коледжу стала жертвою сексуального насильства.

На презентацію фільму про себе зірка прийшла у чорній кашеміровій сукні з розрізом до стегна, зверху якого була зимова коротка дублянка з коміром зі штучного хутра. Шилдс доповнила свій образ чорними ковбойськими чоботями, що ідеально поєднуються з її теплим аутфітом. Розпущене волосся зірки було укладене м'якими хвилями.

[ + – ] Брук Шилдс Фото: Getty Images

Нагадаємо, у грудні Брук Шилдс відвідала щорічний концерт у Madison Square Garden разом із двома її доньками — 19-річною Роуен та 16-річною Грір.

Також Фокус писав, що Брук Шилдс стала обличчям нового рекламного кампейну бренду Кім Кардаш'ян Skims.