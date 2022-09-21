Акторка Брук Шилдс знялася для бренду нижньої білизни Кім Кардаш'ян

Брук Шилдс, Джульєтт Льюїс, Індія Мур та інші акторки стали героїнями нового рекламного кампейну

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57-річна акторка Брук Шилдс, зірка фільмів "Блакитна лагуна" та "Король циган", стала обличчям нового рекламного кампейну бренду Кім Кардаш'ян Skims. Фото акторки Кім опублікувала сторінку свого бренду, пише Fashionista.

Брук з'явилася у рекламі нової колекції бюстгальтерів, яка надійде у продаж 27 вересня. Вона включатиме 15 різних моделей у фірмових для бренду нейтральних тонах.

[ + – ] Брук Шилдс для бренду Skims Фото: Instagram/SKIMS [ + – ] Брук Шилдс для бренду Skims Фото: Instagram/SKIMS

Компанію Шилдс склали Джульєтт Льюїс, Челсі Гендлер, Індія Мур, Becky G та Cassie.

Окрім знаменитостей, у рекламній кампанії приймають 50 жінок: від офіціанток до генеральних директорок.

Вони повинні підкреслити прихильність бренду до створення моделей для жінок будь-якого віку та достатку, для яких головне — зручність. Адже бюстгальтери від Кім Кардаш'ян, як сама сказала, виключно зручні і практично не відчуваються на тілі.

Жінки також розповіли свої історії про те, як приймали себе та свої форми.

[ + – ] Рекламна кампанія бренду Skims

Так, письменниця Челсі Гендлер зізналася, що в юності комплексувала через свої груди.

"Я обмотувала її бинтами перед тим, як піти до школи. Тільки до 40 років я зрозуміла, що мої груди приголомшливі", — зізналася Челсі.

А Джульєтт Льюїс розповіла, що раніше їй не подобалося буквально все.

"Я хотіла, щоб мене звали Теммі, і я хотіла, щоб у мене були великі груди і широкі стегна", — зізналася акторка.

[ + – ] Джульєтт Льюїс для бренду Skims Фото: Instagram/SKIMS

Бренд Skims, створений Кім Кардаш'ян, виявився дуже успішним. У 2019 році, коли бренд був запущений, лише за перші хвилини роботи сайту він заробив близько 2 мільйонів доларів.

Цього року Bloomberg оцінив Skims у 3,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян показала офіс, з якого керує своїм успішним брендом. Її шанувальників вразив дуже незручний стілець.