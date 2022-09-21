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Стиль жизни

Актриса Брук Шилдс снялась для бренда нижнего белья Ким Кардашьян

Skims, ким кардашьян, брук шилдс, джульетт льюис, нижнее белье, лифчики
Фото: Instagram/SKIMS | Брук Шилдс для бренда Skims

Брук Шилдс, Джульетт Льюис, Индия Мур и другие актрисы стали героинями нового рекламного кампейна

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57-летняя актриса Брук Шилдс, звезда фильмов "Голубая лагуна" и "Король цыган", стала лицом нового рекламного кампейна бренда Ким Кардашьян Skims. Фото актрисы Ким опубликовала странице своего бренда, пишет Fashionista.

Брук появилась в рекламе новой коллекции бюстгальтеров, которая поступит в продажу 27 сентября. Она будет включать 15 различных моделей в фирменных для бренда нейтральных тонах.

Skims, ким кардашьян, брук шилдс, джульетт льюис, нижнее белье, лифчики Fullscreen
Брук Шилдс для бренда Skims
Фото: Instagram/SKIMS
Skims, ким кардашьян, брук шилдс, джульетт льюис, нижнее белье, лифчики Fullscreen
Брук Шилдс для бренда Skims
Фото: Instagram/SKIMS

Компанию Шилдс составили Джульетт Льюис, Челси Хэндлер, Индия Мур, Becky G и Cassie.

Кроме знаменитостей в рекламной кампании принимают 50 женщин: от официанток до генеральных директоров.

Они должны подчеркнуть приверженность бренда созданию моделей для женщин любого возраста и достатка, для которых главное – удобство. Ведь бюстгальтеры от Ким Кардашьян, кА кона сама сказала, исключительно удобны и практически не ощущаются на теле.

Женщины также рассказали свои истории о том, как принимали себя и свои формы.

Рекламная кампания бренда Skims

Так, писательница Челси Хэндлер призналась, что в юности комплексовала из-за своей груди.

"Я обматывала ее бинтами перед тем, как пойти в школу. Только к 40 годам я поняла, что моя грудь потрясающая", — призналась Челси.

А Джульетт Льюис рассказала, что раньше ей не нравилось в себе буквально все.

"Я хотела, чтобы меня звали Тэмми, и я хотела чтоб у меня была большая грудь и широкие бедра", — призналась актриса.

Skims, ким кардашьян, брук шилдс, джульетт льюис, нижнее белье, лифчики Fullscreen
Джульетт Льюис для бренда Skims
Фото: Instagram/SKIMS

Бренд Skims, созданный Ким Кардашьян, оказался весьма успешным. В 2019 году, когда бренд был запущен, только за первые минуты работы сайта он заработал около 2 миллионов долларов.

В этом году Bloomberg оценил Skims в 3,2 миллиарда долларов.

Напомним, ранее Ким Кардашьян показала офис из которого управляет своим успешным брендом. Ее поклонников поразил очень неудобный стул.