В кашемировом платье и ковбойских сапогах: Брук Шилдс пришла на презентацию документального фильма о себе

Премьера документального фильма "Красотка: Брук Шилдс" состоялась на кинофестивале "Сандэнс" 21 января.

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Последнее время имя 57-летней американской супермодели и актрисы Брук Шилдс снова на слуху, что во многом связано с премьерой документального фильма. Об этом пишет Daily Mail.

Ожидается, что фильм будет очень интересным. Свою карьеру в кино актриса начала в середине 70-х еще ребенком. В 1975 году, будучи десятилетней, Брук Шилдс снялась для "Playboy" полностью обнаженной. Она также стала самой молодой моделью на обложке "Vogue" и снялась в провокационной рекламе рекламе джинсов Calvin Klein будучи несовершеннолетней.

В фильме "Голубая лагуна", сделавшим ее по-настоящему знаменитой, знаменитость снялась в 15-летнем возрасте. В этой киноленте были очень откровенные сцены с ее участием.

Отмечается, в документальном фильме тема сексуализации ребенка будет затронута. Уже сейчас известно, что в картине Шилдс рассказывает, что после окончания колледжа стала жертвой сексуального насилия.

На презентацию фильма о себе звезда пришла в черном кашемировом платье с разрезом до бедра, сверху которого была зимняя короткая дубленка с воротником из искусственного меха. Шилдс дополнила свой образ черными ковбойскими сапогами, идеально сочетающимися с ее теплым аутфитом. Распущенные волосы звезды были уложены мягкими волнами.

[ + – ] Брук Шилдс Фото: Getty Images

Напомним, в декабре Брук Шилдс посетила ежегодный концерт в Madison Square Garden вместе с двумя ее дочками — 19-летней Роуэн и 16-летней Грир.

Также Фокус писал, что Брук Шилдс стала лицом нового рекламного кампейна бренда Ким Кардашьян Skims.