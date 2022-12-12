Актриса Брук Шілдс зробила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими доньками
Зірка фільму "Блакитна лагуна" зберегла свою колишню красу, незважаючи на вік.
57-річна американська актриса Брук Шилдс відвідала щорічний концерт у Madison Square Garden. Про це пише Daily Mail.
Знаменитість мала шикарний вигляд, вибравши для виходу на публіку чорні штани під шкіру з високою посадкою, а також чарівний топ-корсет із ефектним бантом на спині. Волосся артистка залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах, підкресливши губи червоною помадою. Брук також одягла пару чорних чобіт на шпильці, пару браслетів і взяла золотий клатч.
Разом із нею концерт відвідали дві її дочки — 19-річна Роуен і 16-річна Грір.
Обидві дівчата мали чарівний вигляд. Старша одягнулася схоже на маму — у чорні блискучі штани та червоний піджак, який одягла на чорний мереживний бюстгальтер. Молодша обрала костюм із нестандартним принтом — піджак дівчина залишила розстебнутим, одягнувши його поверх стильного чорного бюстгальтера.
Нагадаємо, Брук Шилдс стала обличчям нового рекламного кампейну бренду Кім Кардаш'ян Skims. Компанію Шилдс склали Джульєтт Льюїс, Челсі Гендлер, Індія Мур, Becky G і Cassie.