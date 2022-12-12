Актриса Брук Шілдс зробила рідкісний вихід у світ зі своїми дорослими доньками

Зірка фільму "Блакитна лагуна" зберегла свою колишню красу, незважаючи на вік.

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57-річна американська актриса Брук Шилдс відвідала щорічний концерт у Madison Square Garden. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість мала шикарний вигляд, вибравши для виходу на публіку чорні штани під шкіру з високою посадкою, а також чарівний топ-корсет із ефектним бантом на спині. Волосся артистка залишила розпущеним, а в макіяжі зробила акцент на очах, підкресливши губи червоною помадою. Брук також одягла пару чорних чобіт на шпильці, пару браслетів і взяла золотий клатч.

Фото: Instagram @brookeshields Фото: Instagram @brookeshields

Разом із нею концерт відвідали дві її дочки — 19-річна Роуен і 16-річна Грір.

Обидві дівчата мали чарівний вигляд. Старша одягнулася схоже на маму — у чорні блискучі штани та червоний піджак, який одягла на чорний мереживний бюстгальтер. Молодша обрала костюм із нестандартним принтом — піджак дівчина залишила розстебнутим, одягнувши його поверх стильного чорного бюстгальтера.

[ + – ] Брук Шилдс Фото: Instagram @brookeshields

Нагадаємо, Брук Шилдс стала обличчям нового рекламного кампейну бренду Кім Кардаш'ян Skims. Компанію Шилдс склали Джульєтт Льюїс, Челсі Гендлер, Індія Мур, Becky G і Cassie.