Актриса Брук Шилдс совершила редкий выход в свет со своими взрослыми дочками

Звезда фильма "Голубая лагуна" сохранила свою прежнуую красоту, несмотря на возраст.

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57-летняя американская актриса Брук Шилдс посетила ежегодный концерт в Madison Square Garden. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость выглядела шикарно, выбрав для выхода на публику черные брюки под кожу с высокой посадкой, а также очаровательный топ-корсет с эффектным бантом на спине. Волосы артистка оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах, подчеркнув губы красной помадой. Брук также надела пару черных сапог на шпильке, пару браслетов и золотой клатч.

Фото: Instagram @brookeshields Фото: Instagram @brookeshields

Вместе с ней концерт посетили две ее дочери — 19-летняя Роуэн и 16-летняя Грир.

Обе девушки выглядели очаровательно. Старшая оделась под стать матери — в черные блестящие брюки и красный пиджак, который надела на черный кружевной бюстгальтер. Младшая выбрала костюм с нестандартным принтом — пиджак девушка оставила расстегнутым, надев его поверх стильного черного бюстгальтера.

[ + – ] Брук Шилдс Фото: Instagram @brookeshields

Напомним, Брук Шилдс стала лицом нового рекламного кампейна бренда Ким Кардашьян Skims. Компанию Шилдс составили Джульетт Льюис, Челси Хэндлер, Индия Мур, Becky G и Cassie.