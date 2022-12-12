Актриса Брук Шилдс совершила редкий выход в свет со своими взрослыми дочками
Звезда фильма "Голубая лагуна" сохранила свою прежнуую красоту, несмотря на возраст.
57-летняя американская актриса Брук Шилдс посетила ежегодный концерт в Madison Square Garden. Об этом пишет Daily Mail.
Знаменитость выглядела шикарно, выбрав для выхода на публику черные брюки под кожу с высокой посадкой, а также очаровательный топ-корсет с эффектным бантом на спине. Волосы артистка оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах, подчеркнув губы красной помадой. Брук также надела пару черных сапог на шпильке, пару браслетов и золотой клатч.
Вместе с ней концерт посетили две ее дочери — 19-летняя Роуэн и 16-летняя Грир.
Обе девушки выглядели очаровательно. Старшая оделась под стать матери — в черные блестящие брюки и красный пиджак, который надела на черный кружевной бюстгальтер. Младшая выбрала костюм с нестандартным принтом — пиджак девушка оставила расстегнутым, надев его поверх стильного черного бюстгальтера.
Напомним, Брук Шилдс стала лицом нового рекламного кампейна бренда Ким Кардашьян Skims. Компанию Шилдс составили Джульетт Льюис, Челси Хэндлер, Индия Мур, Becky G и Cassie.