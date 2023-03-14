Звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс снялась в новом кампейне Skims (фото)

Супермодель 80-х объединилась с Ким Кардашьян, чтобы представить новую линию корректирующего белья.

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Бренд Skims, принадлежащий звезде реалити-шоу Ким Кардашьян, выпустил новую коллекцию бюстгальтеров, которую она описала, как "самые удобные бюстгальтеры, которые вы когда-либо носили".

"Я всегда считала бюстгальтеры неудобными и тесными", — объяснила 42-летняя американская бизнесвумен, сказав, что когда-то ее бюстгальтер был "первой вещью, которую [она] снимала, возвращаясь домой".

"Мы начали разрабатывать бюстгальтеры на косточках, потому что я действительно хотела понять, как сочетать комфорт и легкость бюстгальтера с формой и поддержкой бюстгальтера на косточках", — добавила Ким.

Снявшись в рекламном кампейне Skims, 57-летняя Брук Шилдс продемонстрировала, что она сексуальна как никогда. В своем Instagram-аккаунте супермодель 80-х также опубликовала снимки с фотосессии и получила много восторженных комментариев от поклонников.

Фото: Instagram @skims Фото: Instagram @skims

"Для меня большая честь и радость участвовать в первой в истории кампании бюстгальтеров @SKIMS. Я могу честно сказать, что в этих бюстгальтерах мы все можем чувствовать себя уверенно и комфортно", — подписала снимки Брук.

Фото: Instagram @skims Фото: Instagram @skims

Напомним, 57-летняя Брук Шилдс вышла в свет в компании своих взрослых дочерей.

Также Фокус писал об образе Брук Шилдс, в котором она посетила премьеру фильма о себе.