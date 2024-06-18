Звезда "Бриджертонов" стала моделью бренда Ким Кардашьян (фото, видео)

Ким Крадашьян является большой поклонницей "Бриджертонов", поэтому пригласила Кохлан в качестве модели.

В полку звездных моделей бельевого бренда SKIMS прибыло. В новой рекламной кампании производителя нижнего белья и одежды для дома, основательницей которого является Ким Кардашьян, снялась звезда сериала "Бриджертоны" 37-летняя ирландская актриса Никола Кофлан. Соответствующие снимки появились на странице бренда в соцсети, а также в аккаунтах Ким и Николы.

Ким, которая недавно признавалась, что она – фанатка сериала, пригласила Николу. В "Бриджертонах" Кохлан играет леди Пенелопу Бриджертон, урожденную Фезерингтон.

В рекламной кампании последней коллекции бренда под названием Soft Lounge актриса позирует в платье на бретельках, которое можно носить под одеждой или отдельно. На странице SKIMS она демонстрирует это же платье, но разного цвета.

Ранее Никола не раз подвергалась критике из-за своей фигуры, поскольку при росте 155 см она весит более 60 кг. Однако сама актриса по этому поводу не комплексует, а недавно немало удивила своих хейтеров, снявшись в шестиминутной сексуальной сцене в "Бриджертонах".

"Есть одна сцена, где я полностью обнажена перед камерой, и это была моя идея, мой выбор. Из всех разговоров вокруг моего тела это было похоже на самое громкое "да пошел ты!". Это невероятно придало сил. Теперь, увидев эти сцены, я так горжусь ими", – призналась Кофлан.

В марте прошлого года Ким начала запоем смотреть сериал Netflix, в котором тогда снимались Фиби Дайневор и Реге-Жан Пейдж. Когда она узнала, что актер покидает сериал, она немало расстроилась.

Кофлан – далеко не первая звезда, которая позировала в изделиях SKIMS. В прошлом году певица, модель и танцовщица Кармен Электра вместе с актрисой и фотомоделью Дженни Маккартни показали всему миру, что в своем возрасте выглядят сногсшибательно, снявшись в новом рекламном кампейне бренда Ким Кардашьян. Женщины, которым уже за 50, позировали в бикини черного и телесного цвета из новой коллекции SKIMS.

Среди других знаменитостей, участвовавших в рекламных кампаниях бренда, были Тайра Бэнкс, Хайди Клум, Кэндис Свейнпол, Алессандра Амбросио, Брук Шилдс.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян показала фигуру в нижнем белье.