"Недооцененная шедевральная драма": Netflix порадовал фанатов новым хитом

Сериал захватывает сочетанием мистики, детектива и запутанных хитросплетений сюжета. Зрители также особенно отмечают актерскую игру.

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Южнокорейская фэнтезийная дорама "Пропавшие: Другая сторона", первый сезон которой вышел на экраны еще в 2020 году канале OCN, а второй – в 2022-м на tvN, внезапно обрела новый виток популярности, когда стала доступна на стриминговой платформе Netflix. Поклонники были настолько захвачены "недооцененной шедевральной" драмой, что "запоем посмотрели каждую серию всего за два дня".

В центре сюжета – мелкий добродушный мошенник Ким Ук – красноречивый и симпатичный мужчина. Он обманывает других, чтобы заработать на жизнь. Однажды Ким случайно приезжает в деревню Дуон, населенную душами тех, кто считается пропавшим без вести. Вскоре он сталкивается с многочисленными тайнами, поскольку открывает в себе способность видеть призраков.

К нему присоединяется Чан Пан Сок. Он тайно ищет пропавших людей и является связующим звеном между деревней Дуон и внешним миром. Чан становится партнером Ким Ука по мошенничеству и раскрывает дела.

Третьей в этой команде становится хакерша Ли Чон А, которая работает государственным служащим в общественном центре. Еще один герой дорамы – элитный детектив Шин Джун Хо. За месяц до его свадьбы с Чхве Е На его невеста исчезла. Чтобы найти ее, он подает заявку в отряд по розыску пропавших без вести.

"В деревне обитают духи пропавших без вести умерших людей. Происходит поиск пропавших тел и раскрытие правды об их исчезновении", – гласит синопсис.

Трейлер первого сезона

Режиссером шоу стал Мин Ен Хон, а в главных ролях снялись Го Су, Хо Джун Хо, Ан Со Хи, Ха Джун, Со Ын Су, Сон Гон Хи и Ли Чжон Ын.

Трейлер второго сезона

Зрители уже в восторге от сериала.

"Я никогда не смотрел дораму, где нет романтики и страданий, но эта тронула меня так сильно, что я закончил смотреть 12 серий за 2 дня. Мне это очень понравилось. Я ни разу не пропускал, и каждая история меня тронула", "Если вы просто пропускаете эту жемчужину, вы многое упускаете, друзья мои. Это, должно быть, одна из самых уникальных сюжетных линий, и я уверен, что вы зацепитесь", "Посмотрите это с семьей или в одиночку, но вы почувствуете тепло, холод, грусть, слезы и все возможные эмоции", "Феноменальный сериал!!! Если вы поклонник сверхъестественного, вам придется это посмотреть", "Шоу – это эмоциональные американские горки, поскольку вы узнаете отдельных "мертвых" персонажей", "Хотя вы будете надеяться, что их убийц поймают, а их тела найдут, вы почувствуете разбитое сердце, когда это произойдет", "Великолепная драма. Одна из лучших драм в 2020 году!!!", "Понравился первый сезон, 10/10, декорации, сюжет, эмоции – все было на высоте", "Неожиданно отличная дорама, достойная занять свое место среди таких годных мистических детективных дорам как "Сигнал" и "Туннель". Корейцы редко когда снимают продолжение, а тут внезапно второй сезон. Хотя, к слову сказать, первый сезон все-таки лучше второго своей новизной и движухой. Отлично прописанные персонажи, отлично отыгранные. Им сопереживаешь и они становятся как родные уже. Получил удовольствие от просмотра. Думаю, скоро дораму переснимут в Голливуде со своей спецификой… Смотрите первоисточник, он того стоит", – пишут зрители в своих отзывах на разных ресурсах.

Ранее Фокус писал, почему стоит посмотреть сериал "Убийства в Оре".