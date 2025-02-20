"Недооцінена шедевральна драма": Netflix порадував фанатів новим хітом

Серіал захоплює поєднанням містики, детективу та заплутаних хитросплетінь сюжету. Глядачі також особливо відзначають акторську гру.

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Південнокорейська фентезійна дорама "Зниклі: Інший бік", перший сезон якої вийшов на екрани ще у 2020 році на каналі OCN, а другий — у 2022-му на tvN, раптово набула нового витка популярності, коли стала доступна на стримінговій платформі Netflix. Шанувальники були настільки захоплені "недооціненою шедевральною" драмою, що "запоєм подивилися кожну серію всього за два дні".

У центрі сюжету – дрібний добродушний шахрай Кім Ук – красномовний і симпатичний чоловік. Він обманює інших, щоб заробити на життя. Одного разу Кім випадково приїжджає в село Дуон, населене душами тих, хто вважається зниклим безвісти. Незабаром він стикається з численними таємницями, оскільки відкриває в собі здатність бачити привидів.

До нього приєднується Чан Пан Сок. Він таємно шукає зниклих людей і є сполучною ланкою між селом Дуон і зовнішнім світом. Чан стає партнером Кім Ука з шахрайства і розкриває справи.

Третьою в цій команді стає хакерка Лі Чон А, яка працює державним службовцем у громадському центрі. Ще один герой дорами – елітний детектив Шин Джун Хо. За місяць до його весілля з Чхве Е На його наречена зникла. Щоб знайти її, він подає заявку до загону з розшуку зниклих безвісти.

"У селі мешкають духи зниклих безвісти померлих людей. Відбувається пошук зниклих тіл і розкриття правди про їхнє зникнення", – йдеться в синопсисі.

Трейлер першого сезону

Режисером шоу став Мін Ен Хон, а в головних ролях знялися Го Су, Хо Джун Хо, Ан Со Хі, Ха Джун, Со Ин Су, Сон Гон Хі і Лі Чжон Ин.

Трейлер другого сезону

Глядачі вже в захваті від серіалу.

"Я ніколи не дивився дораму, де немає романтики і страждань, але ця зворушила мене так сильно, що я закінчив дивитися 12 серій за 2 дні. Мені це дуже сподобалося. Я жодного разу не пропускав, і кожна історія мене зворушила", "Якщо ви просто пропускаєте цю перлину, ви багато чого втрачаєте, друзі мої. Це, мабуть, одна з найунікальніших сюжетних ліній, і я впевнений, що ви зачепитеся", "Подивіться це з сім'єю або наодинці, але ви відчуєте тепло, холод, смуток, сльози і всі можливі емоції", "Феноменальний серіал!!! Якщо ви шанувальник надприродного, вам доведеться це подивитися", "Шоу – це емоційні американські гірки, оскільки ви впізнаєте окремих "мертвих" персонажів", "Хоча ви сподіватиметеся, що їхніх убивць спіймають, а їхні тіла знайдуть, ви відчуєте розбите серце, коли це станеться", "Чудова драма. Одна з найкращих драм у 2020 році!!!", "Сподобався перший сезон, 10/10, декорації, сюжет, емоції – все було на висоті", "Несподівано чудова дорама, гідна посісти своє місце серед таких придатних містичних детективних дорам як "Сигнал" і "Тунель". Корейці рідко коли знімають продовження, а тут раптово другий сезон. Хоча, до речі, перший сезон усе-таки кращий за другий своєю новизною і двіжухою. Відмінно прописані персонажі, відмінно відіграні. Їм співпереживаєш і вони стають як рідні вже. Отримав задоволення від перегляду. Думаю, скоро дораму перезнімуть у Голлівуді зі своєю специфікою... Дивіться першоджерело, воно того варте", – пишуть глядачі у своїх відгуках на різних ресурсах.

Раніше Фокус писав, чому варто подивитися серіал "Вбивства в Оре".