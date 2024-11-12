Кричала та не підтримувала нареченого: суд зобов'язав жінку повернути обручку вартістю $70 тисяч

Чоловік розірвав заручини з жінкою, бо вона перестала його підтримувати під час онкологічної хвороби та не супроводжувала на прийомах у лікаря. Тому подав до суду і хотів повернути обручку.

Верховний суд американського штату Массачусетс встановив, що у разі, якщо весілля не сталося, то обручку слід повернути партнерові, який її купив, незалежно від того, хто був ініціатором завершення стосунків, повідомляє The Washington Post.

Журналісти пишуть, що відповідне рішення було ухвалене у Брюса Джонсона та Керолайн Сеттіно. Ця пара зустрічалася рік до заручин, а потім чоловік зробив пропозицію жінці у 2017 році під час вечері в ресторані, коли подарував їй обручку з діамантом бренду Tiffany вартістю 70 тисяч доларів

Згодом пара вирішила розірвати стосунки. За словами Брюса, жінка перестала його підтримувати, кричала, обзивала і не супроводжувала на прийомах у лікаря, коли у нього діагностували рак простати. Після чого він подав до суду на Сеттіно, заявляючи, що він є законним власником прикраси.

Через чотири роки Вищий суд округу Плімут у штаті Массачусетс постановив, що саме чоловік розірвав заручини, а тому Керолайн мала право залишити обручку собі. Однак в 2023 році апеляційний суд скасував це рішення, мотивуючи це рішення чоловіка "розумним".

Позивна справа колишнього подружжя дійшла до Верховного суду штату Массачусетс. Востаннє відповідний тип слухань проходив до справи 1959 року, коли тоді пара визначала, кому має належати обручка у випадку завершення стосунків. Тоді Феміда визнала, що покупець має право забрати обручку, якщо був "непричетним" до розриву заручин.

У випадку справи Джонсон проти Сеттіно, суд визнав необхідність повернути подарунок чоловіку, бо весілля не відбулося і це не залежить від того, то є причетним до цього. В мотиваційній частині свого рішення йдеться, що питання провини у стосунках є складним, та суперечить ключовій меті періоду заручин, а саме "перевірці постійності бажання пари одружитися". Тому суд визначив, що обручки є подарунками, які за своєю суттю "обумовлені подальшим шлюбом" та підтримав сторону чоловіка.

Нагадаємо, Фокус писав, що грабіжник повернув ветерану війни обручку його покійної нареченої. Даррен Горснелл підозрює, що обручку його нареченої Трейсі викрав хтось із його знайомих. Він зізнається, що йому огидно думати про це, однак поліція вже активно зацікавилася злочинцем і намагається його знайти.

Також ми розповідали, як брат нареченого розкрив таємницю обручки для нареченої. Майбутній шурин був не в захваті від того, як його брат і наречена постійно вихвалялися новою дорогою обручкою. Однак герой вирішив розповісти жінці, яку таємницю приховує цей подарунок.