Кричала и не поддерживала жениха: суд обязал женщину вернуть кольцо стоимостью $70 тысяч

Мужчина разорвал помолвку с женщиной, потому что она перестала его поддерживать во время онкологической болезни и не сопровождала на приемах у врача. Поэтому подал в суд и хотел вернуть обручальное кольцо.

Верховный суд американского штата Массачусетс установил, что в случае если свадьбы не произошло, то кольцо следует вернуть партнеру, который его купил в независимости от того, кто был инициатором завершения отношений, сообщает The Washington Post.

Журналисты пишут, что соответствующее решение было принято у Брюса Джонсона и Кэролайн Сеттино. Эта пара встречалась год до помолвки, а затем мужчина сделал предложение женщине в 2017 году во время ужина в ресторане, когда подарил ей кольцо с бриллиантом бренда Tiffany стоимостью 70 тысяч долларов

Впоследствии пара решила разорвать отношения. По словам Брюса, женщина перестала его поддерживать, кричала, обзывала и не сопровождала на приемах у врача, когда у него диагностировали рак простаты. После чего он подал в суд на Сеттино, заявляя, что он является законным владельцем украшения.

Через четыре года Высший суд округа Плимут в штате Массачусетс постановил, что именно муж разорвал помолвку, а потому Кэролайн имела право оставить кольцо себе. Однако в 2023 году апелляционный суд отменил это решение, мотивируя это решение мужа "разумным".

Исковое дело бывших супругов дошло до Верховного суда штата Массачусетс. Последний раз соответствующий тип слушаний проходил по делу 1959 года, когда тогда пара определяла, кому должно принадлежать обручальное кольцо в случае завершения отношений. Тогда Фемида признала, что покупатель имеет право забрать кольцо, если был "непричастен" к разрыву помолвки.

В случае дела Джонсон против Сеттино, суд признал необходимость вернуть подарок мужу, потому что свадьба не состоялась и это не зависит от того, кто причастен к этому. В мотивационной части своего решения говорится, что вопрос вины в отношениях является сложным, и противоречит ключевой цели периода помолвки, а именно "проверке постоянства желания пары жениться". Поэтому суд определил, что кольца являются подарками, которые по своей сути "обусловлены дальнейшим браком" и поддержал сторону мужчины.

Напомним, Фокус писал, что грабитель вернул ветерану войны обручальное кольцо его покойной невесты. Даррен Горснелл подозревает, что обручальное кольцо его невесты Трейси похитил кто-то из его знакомых. Он признается, что ему противно думать об этом, однако полиция уже активно заинтересовалась преступником и пытается его найти.

Также мы рассказывали, как брат жениха раскрыл тайну обручального кольца для невесты. Будущий шурин был не в восторге от того, как его брат и невеста постоянно хвастались новым дорогим обручальным кольцом. Однако герой решил рассказать женщине, какую тайну скрывает этот подарок.