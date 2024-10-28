"Простите, Даррен": грабитель вернул ветерану войны обручальное кольцо его покойной невесты (фото)

Даррен Горснелл подозревает, что обручальное кольцо его невесты Трейси похитил кто-то из его знакомых. Он признается, что ему противно думать об этом, однако полиция уже активно заинтересовалась преступником и пытается его найти.

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Ветеран войны за Фолклендские острова, 62-летний Даррен Горснелл, был полностью разбит, когда в сентябре после поездки на рыбалку обнаружил, что его дом был ограблен, а кольцо его покойной возлюбленной Трейси украл неизвестный. Из-за этого мужчина обратился в соцсети к грабителю, чтобы тот вернул его бывшему военному, пишет издание Mirror.

Факт кражи был еще тем непростым для Даррена, что он пришелся на четвертую годовщину смерти Трейси. Однако неожиданно, даже для мужчины, он получил кольцо любимой уже совсем скоро.

обручальное кольцо Трейси (фото: Mirroir)

Медиа пишет, что кольцо вернули с рукописной запиской, в которой было написано просто "Даррен, простите", в благотворительную организацию ветеранов, где он работает волонтером.

"Это было отправлено через почтовый ящик благотворительной организации. Парень, который поднял его, подумал, что это был чек на пожертвования. Когда девушка-администратор открыла записку, ее лицо изменилось, а я продолжал говорить "что это такое", и когда я увидел этот кусок бумаги и кольцо, у меня подкосились ноги и я просто заплакал", — сказал Даррен.

Медиа пишет, что грабитель украл золотой браслет, iPad, шахматы и 2500 фунтов наличными, которые Даррен снял для своего сына, чтобы дать ему в долг. Сначала мужчина просил у грабителя вернуть только кольцо, и он обещает не "двигать" это дело.

Сам мужчина подозревает, что это был кто-то из его знакомых. Он убежден, что когда он опубликовал в Facebook сообщение о поездке на рыбалку, то этим дал вору понять, что его не будет дома. Сейчас полицейские сканируют таинственную записку на наличие отпечатков пальцев и считают, что вор написал ее нерабочей рукой, чтобы отвести подозрения от себя.

"Об этом противно даже думать. И чем больше я думаю об этом, тем больше подозреваю, что это был кто-то, кого я знаю", — грустно констатирует мужчина.

Текст записки (фото: Darren Horsnell/Facebook)

СМИ указывает, что Даррен и Трейси были очень долго влюблены друг в друга. Они познакомились в начальной школе еще во время учебы родном городе Лондоне. Однако когда Даррен поступил на военную службу, то они потеряли связь вплоть до 2001 года, когда не нашли друг друга в социальных сетях. Пара решила восстановить свои отношения и начала встречаться, а в 2012 году они решили пожениться. Специально для этого, ветеран купил кольцо с бриллиантами и аметистом, которое Трейси присмотрела еще очень давно во время визита в ювелирный магазин.

Однако во время пандемии Covid у Трейси диагностировали агрессивный неизвестный первичный рак, происхождение которого врачи так и не смогли установить. Она умерла в сентябре 2020 года, когда женщине было 56 лет

"Моя вера в человеческую доброту была разрушена. Но потом тысячи из вас поделились моим обращением, сделать все возможное и невозможное, и сделать это несмотря на то, что вы меня не знали. Однако я все еще не могу поверить, что мне очень приятно сообщить вам, что кольцо вернули. Нет слов, которые я могу найти в себе, чтобы сказать, насколько для меня большая честь и почет, что столько людей помогли вернуть кольцо Трейси. И моей благодарности всем вам будет просто недостаточно", — написал позже на своей странице в Facebook Даррен.

Напомним, Фокус рассказывал, как брат жениха раскрыл тайну обручального кольца для невесты. Будущий шурин был не в восторге от того, как его брат и невеста постоянно хвастались новым дорогим обручальным кольцом. Однако герой решил рассказать женщине, какую тайну скрывает этот подарок.