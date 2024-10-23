Вся семья злится теперь на него: брат жениха раскрыл тайну обручального кольца для невесты

Будущий шурин был не в восторге от того, как его брат и невеста постоянно хвастались новым дорогим обручальным кольцом. Однако герой решил рассказать женщине, какую тайну скрывает этот подарок.

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Будущая невеста хвасталась своим новым обручальным кольцом и о том, "как ей повезло иметь такого вдумчивого жениха", прежде чем ее будущий шурин раскрыл правду об этом ювелирном изделии. Свою историю он рассказал для пользователей Reddit.

Мужчина пишет, что у его брата есть невеста Эмили. Он "искренне рад" за своего брата и Эмили, особенно потому, что считает, что Эмили — "удивительная женщина", которая ему "всегда" нравилась. Он описал ее как "умного, доброго и действительно приземленного" человека.

Однажды он во время совместного семейного ужина услышал о новом обручальном кольце для Эмили. Она очень хотела показать свое новое кольцо, распевая дифирамбы своему жениху. Однако когда на нее взглянул герой истории, то понял все.

"Она была в восторге от того, как мой брат потратил месяцы, чтобы найти идеальное кольцо, сколько оно стоило, и как ей повезло иметь такого вдумчивого жениха. Все хорошо, правда? Только вот... я знаю ювелира, к которому ходил мой брат, потому что там много лет назад я купил обручальное кольцо для своей бывшей", — пишет мужчина.

Он рассказывает, что ювелир, который сделал кольцо для Эмили, занимался выращиванием высококачественных бриллиантов в лабораторных условиях. Они по цене значительно уступают добытым природным алмазам, однако можно сделать камни любой формы, размера, цвета и степени чистоты.

"Ничего плохого в алмазах, выращенных в лаборатории, нет, я бы даже сказал, что они лучше для окружающей среды и выглядят так же хорошо, но вся история моего брата о "редком, единственном в своем роде" кольце была по сути грандиозной ложью", — говорит герой истории и добавляет, что его брат "манипулировал" своей будущей невестой и, как следствие, всей семьей, чтобы "думать, что он какой-то романтический герой".

Вот поэтому он решился сказать Эмили, что знаком с ювелиром и намекнул, что кольцо наверняка было выращено в лаборатории, и "не такое редкое, как она думала". Услышав это, Эмили "изменилась в лице", и чувствовала себя опустошенной, а брат героя разозлился и обвинил его в развале помолвки, а также назвал его ревнивым и мелочным.

Мужчина пишет, что из-за этой истории Эмили усомнилась в своей помолвке и считает, что ее будущий избранник солгал ей. Хотя будущий шурин утверждает, что вся вина полностью лежит на брате, и убежден, что будущая невеста должна была знать правду об этом обручальном кольце.

Герой истории говорит, что теперь "вся его семья злится на него", а его брат перестал с ним разговаривать. Сам он говорит, что не хотел расстроить Эмили, однако считает, что врать о чем-то подобном "не круто" и считает, что Эмили заслуживала знать правду.

Пользователи Reddit разделились в своих мнениях. Многие считают, что герой истории испытывает романтические чувства к Эмили и использовал "правду" об обручальном кольце как средство для потенциального саботажа их помолвки. Один комментатор прямо сказал: "Ты точно знал, что делал".

Второй автор считает, что будущий шурин хотел показать Эмили, что "брат — лжец, а он — честный брат, у которого она будет искать утешения". Это мнение поддержал еще один юзер, который считает, что герой истории завидует своему брату, что у него такая девушка, и он "решил унизить обоих, чтобы чувствовать себя лучше".

Зато третий пользователь убежден, что герой должен был молчать об этом, и намекает, что не каждый камень выращенный лабораторным путем является "подделкой, как вы это называете". Еще один автор поддерживает эту мысль, то драгоценные камни искусственного типа ничем не хуже природных камней.

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