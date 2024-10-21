Невеста попросила мать сидеть рядом с фотографией ее бывшего покойного мужа на свадьбе

Женщина рассказала о непростых отношениях со своим бывшим мужем и отцом своей дочери, которая скоро выходит замуж. В семье возникла ссора из-за необычного желания невесты.

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Женщина вызвала бурное обсуждение в соцсетях, рассказав, что ее дочь, которая скоро выйдет замуж, хочет, чтобы она сидела рядом с фотографией ее покойного мужа на свадьбе. По ее словам она планирует отказаться от своего приглашения. Своей историей мама невесты поделилась на популярном форуме Reddit.

Женщина отметила, что у нее с мужем не сложились хорошие отношения.

"Он боролся с алкоголизмом и в конечном итоге не смог справиться с проблемой после того, как я с ним развелась. Через некоторое время я снова вышла замуж, но моя дочь не ладит с моим новым мужем. У них напряженные отношения. Я вышла за него замуж, когда она училась в колледже", — пишет она.

Ее дочь скоро выходит замуж, и она хочет разместить фотографию своего отца на свадьбе.

"Она упомянула, что хотела бы включить фотографию моего покойного мужа в церемонию, что я понимаю как способ почтить его память. Я сказала ей, что меня не устраивает такое положение дел. Я узнала, что она хотела, чтобы я сидела с фотографией за семейным столом на приеме, а мой муж будет сидеть в другом месте", — пишет женщина.

Иллюстративное фото Фото: коллаж Фокус

Когда женщина ответила дочери "нет", между ними случилась ссора.

"Она расстроилась и сказала, что я эгоистична и неуважительна к ней и памяти ее отца. Я ответила, что если это ее план, то я не смогу присутствовать на свадьбе", — пишет она.

Пользователи Reddit стали на сторону матери невесты и утверждают, что женщина не виновата:

"Конечно, она хочет помнить своего отца и видеть его на своей свадьбе. Я уверена, что потеря болезненна и значительна, поскольку приближается этот важный день. Однако то, что вы сидите рядом с фотографией, особенно учитывая вашу с ним историю, — это отвратительно";

"Замечательно, что она хочет почтить память/отдать дань уважения своему отцу, но это похоже на то, что она хочет, чтобы он был там в качестве вашего спутника. Мои родители в разводе, в основном ладят, и я бы не посадил их за один стол на своей свадьбе, если бы они оба не согласились на это";

"Честно говоря, эта мысль для меня очень жуткая и болезненная. Мама жива и полна сил с партнером и новой жизнью. Она будет сидеть рядом с фотографией покойника, с которым развелась из-за его алкоголизма, словно она на выставке в цирке".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина с четырьмя женами хочет иметь 54 ребенка. Рюта Ватанабэ готовит, занимается домашними делами и ухаживает за детьми, пока женщины зарабатывают деньги.

Также стало известно, что жених и невеста "наказали" гостей на своей свадьбе плохим выбором еды. Гости могли съесть только одну запеченную картофелину с несколькими начинками на выбор.