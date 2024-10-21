"Бог брака": мужчина с четырьмя женами хочет иметь 54 ребенка (фото)

Рюта Ватанабэ готовит, занимается домашними делами и ухаживает за детьми, пока женщины зарабатывают деньги.

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36-летний Рюта Ватанабэ из Японии, который хочет стать "богом брака", имеет четырех жен и двух подруг и является отцом 10 детей. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина стремится к рождению 54 детей. Житель японского острова Хоккайдо, в течение десяти лет уклоняющийся от работы, полагается исключительно на деньги, которые приносят ему женщины.

Издание отмечает, что поскольку полигамия в стране запрещена законом, Ватанабэ не может жениться на нескольких людях одновременно. Вместо этого "жены" Ватанабэ признаются в глазах закона партнерами, основанными на длительном совместном проживании. Ватанабэ уже стал отцом 10 детей и живет с двумя из них, а также с тремя своими "женами".

Пока его партнеры зарабатывают деньги, Ватанабэ готовит, занимается домашними делами и ухаживает за детьми. Его "жены" делят между собой ежемесячные расходы в размере 914 000 иен (251 тысяча гривен).

Рюта Ватанабэ готовит, занимается домашними делами и ухаживает за детьми, пока женщины зарабатывают деньги Фото: Weibo

У Ватанабэ есть четвертая жена, но она отдалилась от него. Он начал встречаться с несколькими женщинами через приложения для знакомств после того, как шесть лет назад его бросила девушка, и он стал жить на пособие.

"Я просто люблю женщин. Пока мы любим друг друга одинаково, никаких проблем не будет", — сказал японец в начале этого года в интервью телешоу Abema Prime.

По словам Ватанабэ, каждую ночь он спит с разными "женами". Он также похвастался, что имеет интимную близость более 28 раз в неделю и что его партнерши не ревнуют. Мужчина заявил, что его цель — побить рекорд по количеству рожденных детей в стране, став так называемым "богом брака".

"Я хочу иметь 54 ребенка, чтобы мое имя вошло в историю. Я все еще ищу новых жен", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, жена миллионера похвасталась личным островом. Обычно женщина делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах. Однако на этот раз она решила похвастаться личным островом.

Также стало известно, что жених и невеста "наказали" гостей на своей свадьбе плохим выбором еды. Гости могли съесть только одну запеченную картофелину с несколькими начинками на выбор.