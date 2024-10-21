"Бог шлюбу": чоловік із чотирма дружинами хоче мати 54 дитини (фото)

Рюта Ватанабе готує, займається домашніми справами та доглядає за дітьми, поки жінки заробляють гроші.

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36-річний Рюта Ватанабе з Японії, який хоче стати "богом шлюбу", має чотирьох дружин і двох подруг та є батьком 10 дітей. Про це пише Daily Star.

Чоловік прагне до народження 54 дітей. Житель японського острова Хоккайдо, який протягом десяти років ухиляється від роботи, покладається винятково на гроші, які приносять йому жінки.

Видання зазначає, що оскільки полігамія в країні заборонена законом, Ватанабе не може одружитися з кількома людьми одночасно. Замість цього "дружини" Ватанабе визнаються в очах закону партнерами, заснованими на тривалому спільному проживанні. Ватанабе вже став батьком 10 дітей і живе з двома з них, а також із трьома своїми "дружинами".

Поки його партнери заробляють гроші, Ватанабе готує, займається домашніми справами й доглядає за дітьми. Його "дружини" ділять між собою щомісячні витрати в розмірі 914 000 єн (251 тисяча гривень).

Рюта Ватанабе готує, займається домашніми справами і доглядає за дітьми, поки жінки заробляють гроші Фото: Weibo

У Ватанабе є четверта дружина, але вона віддалилася від нього. Він почав зустрічатися з кількома жінками через додатки для знайомств після того, як шість років тому його кинула дівчина, і він став жити на допомогу.

"Я просто люблю жінок. Поки ми любимо одне одного однаково, жодних проблем не буде", — сказав японець на початку цього року в інтерв'ю телешоу Abema Prime.

За словами Ватанабе, щоночі він спить із різними "дружинами". Він також похвалився, що має інтимну близькість понад 28 разів на тиждень і що його партнерки не ревнують. Чоловік заявив, що його мета — побити рекорд за кількістю народжених дітей у країні, ставши так званим "богом шлюбу".

"Я хочу мати 54 дитини, щоб моє ім'я увійшло в історію. Я все ще шукаю нових дружин", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, дружина мільйонера похвалилася особистим островом. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури по догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу вона вирішила похвалитися особистим островом.

Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.