Наречена попросила матір сидіти поруч із фотографією її колишнього покійного чоловіка на весіллі

Жінка розповіла про непрості стосунки зі своїм колишнім чоловіком і батьком своєї доньки, яка скоро виходить заміж. У родині виникла сварка через незвичайне бажання нареченої.

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Жінка викликала бурхливе обговорення в соцмережах, розповівши, що її донька, яка незабаром вийде заміж, хоче, щоб вона сиділа поруч із фотографією її покійного чоловіка на весіллі. За її словами вона планує відмовитися від свого запрошення. Своєю історією мама нареченої поділилася на популярному форумі Reddit.

Жінка зазначила, що в неї з чоловіком не склалися хороші стосунки.

"Він боровся з алкоголізмом і зрештою не зміг впоратися з проблемою після того, як я з ним розлучилася. Через деякий час я знову вийшла заміж, але моя дочка не ладнає з моїм новим чоловіком. У них напружені стосунки. Я вийшла за нього заміж, коли вона вчилася в коледжі", — пише вона.

Її дочка скоро виходить заміж, і вона хоче розмістити фотографію свого батька на весіллі.

"Вона згадала, що хотіла б включити фотографію мого покійного чоловіка до церемонії, що я розумію як спосіб вшанувати його пам'ять. Я сказала їй, що мене не влаштовує такий стан справ. Я дізналася, що вона хотіла, щоб я сиділа з фотографією за сімейним столом на прийомі, а мій чоловік сидітиме в іншому місці", — пише жінка.

Ілюстративне фото Фото: колаж Фокус

Коли жінка відповіла доньці "ні", між ними сталася сварка.

"Вона засмутилася і сказала, що я егоїстична і нешаноблива до неї й пам'яті її батька. Я відповіла, що якщо це її план, то я не зможу бути присутньою на весіллі", — пише вона.

Користувачі Reddit стали на бік матері нареченої та стверджують, що жінка не винна:

"Звичайно, вона хоче пам'ятати свого батька і бачити його на своєму весіллі. Я впевнена, що втрата болюча і значна, оскільки наближається цей важливий день. Однак те, що ви сидите поруч із фотографією, особливо з огляду на вашу з ним історію, — це огидно";

"Чудово, що вона хоче вшанувати пам'ять/віддати данину поваги своєму батькові, але це схоже на те, що вона хоче, щоб він був там як ваш супутник. Мої батьки в розлученні, здебільшого ладнають, і я б не посадив їх за один стіл на своєму весіллі, якби вони обидва не погодилися на це";

"Чесно кажучи, ця думка для мене дуже моторошна і болюча. Мама жива і сповнена сил з партнером і новим життям. Вона сидітиме поруч із фотографією небіжчика, з яким розлучилася через його алкоголізм, немов вона на виставці в цирку".

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік із чотирма дружинами хоче мати 54 дитини. Рюта Ватанабе готує, займається домашніми справами й доглядає за дітьми, поки жінки заробляють гроші.

Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.