Вся сім'я злиться тепер на нього: брат нареченого розкрив таємницю обручки для нареченої

Майбутній шурин був не в захваті від того, як його брат і наречена постійно вихвалялися новою дорогою обручкою. Однак герой вирішив розповісти жінці, яку таємницю приховує цей подарунок.

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Майбутня наречена вихвалялася своєю новою обручкою та про те, "як їй пощастило мати такого вдумливого нареченого", перш ніж її майбутній шурин розкрив правду про цей ювелірний виріб. Свою історію він розповів для користувачів Reddit.

Чоловік пише, що в його брата є наречена Емілі. Він "щиро радий" за свого брата та Емілі, особливо тому, що вважає, що Емілі — "дивовижна жінка", яка йому "завжди" подобалася. Він описав її як "розумну, добру та справді приземлену" людину.

Одного разу він під час спільної сімейної вечері почув про нову обручку для Емілі. Вона дуже хотіла показати свою нову обручку, співаючи дифірамби своєму нареченому. Однак коли на неї глянув герой історії, то зрозумів усе.

"Вона була в захваті від того, як мій брат витратив місяці, щоб знайти ідеальну обручку, скільки вона коштувала, і як їй пощастило мати такого вдумливого нареченого. Все добре, правда? Тільки от… я знаю ювеліра, до якого ходив мій брат, тому що там багато років тому я купив обручку для своєї колишньої", — пише чоловік.

Він розповідає, що ювелір, який зробив обручку для Емілі, займався вирощуванням високоякісних діамантів у лабораторних умовах. Вони за ціною значно поступаються видобутим природнім алмазам, однак можна зробити камені будь-якої форми, розміру, кольору та ступеня чистоти.

"Нічого поганого в алмазах, вирощених у лабораторії, немає, я б навіть сказав, що вони кращі для навколишнього середовища і виглядають так само добре, але вся історія мого брата про "рідкісну, єдину у своєму роді" обручку була по суті грандіозною брехнею", — каже герой історії та додає, що його брат "маніпулював" своєю майбутньою нареченою і, як наслідок, усією родиною, щоб "думати, що він якийсь романтичний герой".

Ось тому він наважився сказати Емілі, що знайомий з ювеліром і натякнув, що обручка напевне була вирощена в лабораторії, і "не така рідкісна, як вона думала". Почувши це, Емілі "змінилася в обличчі", і почувалася спустошеною, а брат героя розлютився і звинуватив його в розвалі його заручин, а також назвав його ревнивим і дріб’язковим.

Чоловік пише, що через цю історію Емілі засумнівалася у своїх заручних і вважає, що її майбутній обранець збрехав їй. Хоча майбутній шурин стверджує, що вся провина повністю лежить на брату, і переконаний, що майбутня наречена мала знати правду про цю обручку.

Герой історії каже, що тепер "вся його сім’я злиться на нього", а його брат перестав з ним розмовляти. Сам він каже, що не хотів засмутити Емілі, однак вважає, що брехати про щось подібне "не круто" і вважає, що Емілі заслуговувала знати правду.

Користувачі Reddit розділилися у своїх думках. Багато хто вважає, що герой історії має романтичні почуття до Емілі та використав "правду" про обручку як засіб для потенційного саботування їхніх заручин. Один коментатор прямо сказав: "Ти точно знав, що робив".

Другий дописувач вважає, що майбутній шурин хотів показати Емілі, що "брат — брехун, а він — чесний брат, у якого вона шукатиме розради". Цю думку підтримав ще один юзер, який вважає, що герой історії заздрить своєму брату, що в нього така дівчина, і він "вирішив принизити обох, щоб почувати себе краще"

Натомість третій користувач переконаний, що герой мав мовчати про це, і натякає, що не кожна каблучка вирощена лабораторним шляхом є "підробкою, як ви це називаєте". Ще один дописувач підтримує цю думку, що дорогоцінне каміння штучного типу нічим не гірше за природнє каміння.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як син вигнав зі свого весілля власну маму. Він переконаний, що мати не змогла прийняти нову обраницю свого сина, через що прийшла на весілля з його колишньою дівчиною. Це сильно розлютило чоловіка і він їх вигнав обох зі свого свята.

Також ми розповідали історію, як наречена попросила матір сидіти поруч із фотографією її колишнього покійного чоловіка на весіллі. Жінка розповіла про непрості стосунки зі своїм колишнім чоловіком і батьком своєї доньки, яка скоро виходить заміж. У родині виникла сварка через незвичайне бажання нареченої.