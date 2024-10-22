Син вигнав зі свого весілля маму: ненавиділа нову обраницю і прийшла з його колишньою

Мати не змогла прийняти нову обраницю свого сина, через що прийшла на весілля з його колишньою дівчиною. Це сильно розлютило чоловіка і він їх вигнав обох зі свого свята.

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Син був розлючений на поведінку своєї матері та змушений був вигнати її з власного весілля через запрошення його колишньої дівчини. Своєю історією 30-річний чоловік поділився з користувачами на Reddit, де розповів деталі цієї заплутаної історії.

За словами чоловіка, його матір ніколи не проявляла любові до його 29-річної дружини Джун, бо його кохана "не дозволяла їй керувати нею" та "тримала тверду межу". Такі дії обраниці дуже захоплювали чоловіка, адже його майбутня дружина "навіть допомагала мені робити те ж саме".

"Моя мама ненавиділа це і бажала, щоб я не розлучався з моєю попередньою дівчиною Марго, яку моя мама любила. Я був з Марго 5 років, і це було жахливо", — пише чоловік.

За його словами, Марго була людиною, яка "дуже контролює і маніпулює", використовувала почуття провини, щоб змусити його робити те, з чим він не погоджувався. Тільки підтримка друзів і сестри допомогти йому знайти мужність розійтися з колишньою. Він визнає, що його життя поступово почало налагоджуватися, але його мама не змогла відпустити цієї ситуації.

"Коли ми з Джун оголосили про наші заручини, моя мама не збожеволіла, що було дивно, враховуючи, що моя мама ненавидить Джун", — написав чоловік, додавши, що після церемонії він з Джун пішли фотографуватися, потім зустрілися з усіма, кого "запросили на прийом, який був досить великим".

Він написав, що коли він і Джун повернулися на прийом гостей, то його сестра і найкраща подруга Джун, подружка нареченої, "підбігли до нас у паніці".

"Ще до того, як вони щось сказали, я все помітив. Моя мама сиділа за столом з моїм татом, новою дружиною мого тата і Марго", — констатував чоловік.

За його словами, коли він побачив їх обох, то відвів у бік та сказав, аби вони пішли геть з його весілля. Джун намагалася заспокоїти свого чоловіка, однак його мати почала йому пояснювати, що він та Марго "споріднені душі", а Джун "просто стоїть на шляху справжнього кохання". Це розлютило чоловіка і він вигнав матір з колишньою, додавши, що не слухав слова матері та йому було "байдуже".

За його словами, він відсторонився від цієї ситуації на час медового місяця з коханою. Однак коли повернувся, його завалили сотнями текстів "від численних членів сім'ї".

"Дехто вважає, що я міг би просто ігнорувати Марго і не психувати. Дехто, зокрема мій батько, вважає, що я повинен був просто вигнати Марго і дозволити мамі залишитися, але після трюку, який влаштувала моя мама, я не хотів, щоб вона була там", — написав чоловік і додав, що почав сумніватися в собі щодо свого рішення.

Натомість користувачі підтримали його та висловили підтримку його діям. Один з коментаторів сказав, що його дивує реакція родичів, аби чоловік мав залишатися спокійним, коли "ваша мама не поважала вас і вашу дружину в день вашого весілля". Інший юзер підтримав молодика і заявив, що його мама "була жорстокою у своїх коментарях про вашу дружину", тому його дії виправдані.

Ще один користувач припустив, що причина несприйняття Джун полягала в тому, що матері подобалася Марго, бо вони "дуже схожі", а в Джун вони бачили "загрозу своєму контролю".

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як дружка хотіла зірвати весілля нареченій, та доля відплатила їй. Ця історія свідчить, що інколи не варто влаштовувати проблем іншим, бо виявиться, що намагаючись зіпсувати комусь свято, можна самому вскочити у величезну халепу.

Також ми розповідали про те, як пара "змусила" гостей купувати квитки на своє весілля за 333 долари. Молодята придумали незвичайний спосіб скоротити витрати на весілля, і їм вдалося заощадити 70 тисяч доларів.