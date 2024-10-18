Карма повернула борг: дружка хотіла зірвати весілля нареченій, та доля відплатила їй (деталі)

Розказана історія від нареченої про поведінку дружки та її хлопця показує, що інколи не варто влаштовувати проблем і турбот людям. Інакше в одну мить виявиться, що намагаючись зіпсувати комусь свято, можна самому вскочити у величезну халепу.

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Одна жінка розповіла проте, як її близька подруга намагалася зі своїм бойфрендом зірвати їй весілля своїми витівками та поведінкою, однак коли та сама нарешті підійшла до часу свого весілля, то карма повернула їй борг. Своєю історією жінка поділилася з користувачами Reddit.

Вона пише, що з майбутньою дружкою вони стали подругами ще під час навчання в університеті. Після випуску жінка переїхала до іншого міста, аби жити зі своїм майбутнім чоловіком, а її подруга — до іншого населеного пункту, аби бути поближче до сім'ї. Між двома містами 1,5 години їзди машиною, що було незручно, але жінки часто бачилися попри це.

Однак потім між подругами пробігла чорна кішка: її найкраща подруга зустріла теперішнього нареченого, який поводив себе надзвичайно нестерпно. Він робив з мухи слона в усьому, навіть коли жінки планувати просто перетнутися та поговорити. Головна героїня не надавала цьому значення, адже не з тих, хто нав'язує свою думку комусь, бо думала, що її подруга та обранець дуже закохані та хочуть більше проводити часу разом.

"Попри це, я попросила її стати моєю дружкою на весіллі, і вона з радістю погодилася. Ми розіслали запрошення через місяць після того, як запросили всіх гостей на нашу весільну вечірку, а до весілля залишалося приблизно два роки. Тут і почалися всі біди", — написала жінка.

Вона згадує, що хлопця її дружки вирішили внести на вечірній прийом, а вона — на денний, як і вимагає весілля. Наречена додає, що вона та її чоловік зробили так для багатьох гостей, адже планували запросити не більше 35 осіб, де будуть присутні лише близькі друзі та родичі.

Жінка відзначає, що бачилася з хлопцем подруги лише чотири рази, і вона не може назвати ті зустрічі доволі адекватними. Наречена сподівалася, що до її рішення про запрошення партнера дружки на вечірній прийом поставляться з розумінням, однак потім зрозуміла, що вона дуже сильно помилялася.

Одного разу її майбутня дружка зателефонувала героїні історії та сказала, що ми змусили її думати, що нібито її тодішній хлопець не буде на весіллі цілий день. Вона додала, що почувається розбитою і вважає, що наречена та її чоловік "зіпсували їхній особливий день".

"Ми намагалися пояснити наші міркування: ми запросили лише близьких друзів і родину, і ми просто не могли вийти за рамки бюджету, який мали. Ми також пояснили, що навмисно вибрали місце, яке знаходиться на відстані їзди від усіх наших гостей на вечірній прийом (приблизно за годину до місця урочистостей), бо жоден із гостей не працює в нічну зміну. Це б означало, що ніхто не буде змушений брати відпустку чи забронювати готель, щоб відвідати вечірку. У випадку, якщо це має значення, у нас був відкритий бар і багато їжі протягом вечора, тож ми справді намагалися пригостити будь-кого кожного як могли", — пояснила жінка суть ситуації зі запрошеннями гостей.

Її майбутня дружка у відповідь сказала, що її бойфренд був розлюченим через це і йому потрібен деякий час, щоб охолонути. Вона додала героїні, що він не міг гарантувати, що він не "застосує силу", якщо побачить нас найближчим часом. Її дружка додала, що він вважав їх близькими друзями. Сама героїня вказувала для читачів у мережі, що бачили його кілька разів, і то весь у компанії, а в них вдома хлопець дружки так ні разу і не з'явився попри запрошення, які "щоразу сам скасовував в останню хвилину".

Оповідачка пише, що намагалися влагодити ситуацію як могли, але відносини між жінками явно зіпсувалися. Крім того, її майбутня дружка почала в негативних тонах усім довкола порівнювати весілля героїні зі своїм майбутнім, і казала, що "не хоче такого малого святкування, у неї буде понад 100 гостей, всім гостям заплатять за готель, будуть музичні колективи, більше їжі та прикрас тощо".

"Мене непокоїло те, що вона, здавалося, активно намагалася зірвати моє весілля, хоча вона мала бути однією з людей, які його організували, але я просто проігнорувала це. Нам з чоловіком сподобалося наше весілля, навіть попри те, що воно було "маленьким" і на ньому не було фестивалю. Теперішній наречений дружки зробив їй пропозицію всього за кілька тижнів до нашого весілля, тож у нас виникла підозра, чому він так хотів бути присутнім саме в денний час прийому. Ми, звичайно, не знали про це. Але потім нам [з чоловіком] надіслали запрошення на її весілля на цілий день, і ми думали, що це ознака того, що конфлікт залагоджено", — пише жінка.

Через пів року після весілля оповідачки, вона зустрілася зі своєю подругою-дружкою, і ті почали говорити про все підряд. Героїня пише, що ось тут вона випадково заговорила зі своєю дружкою про її весілля. І ось тут виявилося, що подруга припустилася фатальної помилки.

"Виявилося, що вони (дружка та її майбутній чоловік — ред.) не відслідковували, кого запрошували, і надіслали понад 200 запрошень, навіть не дізнавшись про ціни на святкове меню чи кейтеринг на свої урочистості. До того, вона сказала, що вони з чоловіком вирішили внести зміни у списку запрошених гостей, і замінили "усіх запрошено на цілий день та отримають безплатне проживання в готелі" (як було сказано у запрошенні) на те, що запрошують лише на денний прийом (значно менший, який був на весіллі героїні — ред)", — написала оповідачка.

Далі жінка пише, що її дружка дала зрозуміти, що ні бронювання готельних номерів для гостей і відкритого бару не буде. Коли головна героїня запитала, чи пощастило всім потрапити до денного прийому, то вона відповіла, що ні, а також додала, що всім гостям про це повідомила заздалегідь.

"І ось тут я показала їй запрошення, і вона побіліла переді мною в мить. Вона зрозуміла, що відправила понад 200 людям запрошення, де вказано, що дата весілля та всі урочистості пройдуть відразу, в денний прийом гостей. Тоді виходить, що вона "вводила в оману" всіх цих людей протягом більш як два роки. Я тільки можу уявити, скільки гостей вже взяти відпустки на цей день як і я!", — пише героїня.

Жінка пише, що вони обійнялася на прощання і героїня пішла. А її подружка змушена активно розсилати нові запрошення зі змінами, які змусили забути про всі інші справи.

"Ми все ще лишаємося подругами, і досі я терпіти не можу її майбутнього чоловіка. Але, чорт забирай, це так було так приємно бачити, як карма віддає їм належне", — констатувала оповідачка своєї історії.

Нагадаємо, Фокус розповідав про історію, коли пара "змусила" гостей купувати квитки на своє весілля за 333 долари. Молодята придумали незвичайний спосіб скоротити витрати на весілля, і їм вдалося заощадити 70 тисяч доларів.

Також раніше ми писали про те, як жінка оплатила квитки і готель на весілля і випадково дізналася, що його провели без неї. Вона пояснила, що приблизно за 7 місяців до запланованого весілля вони з чоловіком отримали листівку. У записці ще раз наголошувалося на важливості бронювання готелів та авіаквитків якомога раніше.