Карма вернула долг: дружка хотела сорвать свадьбу невесте, но судьба отплатила ей (детали)

Эта история от невесты о поведении подружки и ее парня показывает, что иногда не стоит устраивать проблем и хлопот людям. Иначе в один миг окажется, что, пытаясь испортить кому-то праздник, можно самому вляпаться в огромную неприятность.

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Одна женщина рассказала о том, как ее близкая подруга пыталась со своим бойфрендом сорвать ей свадьбу своими выходками и поведением, однако когда та наконец подошла ко времени своей свадьбы, то карма вернула ей долг. Своей историей женщина поделилась с пользователями Reddit.

Она пишет, что с будущей подружкой невесты они стали подругами еще во время учебы в университете. После выпуска женщина переехала в другой город, чтобы жить со своим будущим мужем, а ее подруга — в другой населенный пункт, чтобы быть ближе к семье. Между двумя городами 1,5 часа езды на машине, что было неудобно, но женщины часто виделись, несмотря на это.

Однако потом между подругами пробежала черная кошка: ее лучшая подруга встретила нынешнего жениха, который вел себя чрезвычайно невыносимо. Он делал из мухи слона во всем, даже когда женщины планировали просто пересечься и поговорить. Главная героиня не придавала этому значения, ведь не из тех, кто навязывает свое мнение кому-то, потому что думала, что ее подруга и избранник очень влюблены и хотят больше проводить времени вместе.

"Несмотря на это, я попросила ее стать моей подружкой на свадьбе, и она с радостью согласилась. Мы разослали приглашения через месяц после того, как пригласили всех гостей на нашу свадебную вечеринку, а до свадьбы оставалось примерно два года. Тут и начались все беды", — написала женщина.

Она вспоминает, что парня ее дружки решили пригласить как гостя на вечерний прием, а ее — на дневной, как и требует свадьба для подружки. Невеста добавляет, что она и ее муж сделали так для многих гостей, ведь планировали пригласить не более 35 человек, где будут присутствовать только близкие друзья и родственники.

Женщина отмечает, что виделась с парнем подруги всего четыре раза, и она не может назвать те встречи довольно адекватными. Невеста надеялась, что к ее решению о приглашении партнера дружки на вечерний прием отнесутся с пониманием, однако потом поняла, что она очень сильно ошибалась.

Однажды ее будущая подружка позвонила героине истории и сказала, что мы заставили ее думать, что якобы ее тогдашний парень не будет на свадьбе целый день. Она добавила, что чувствует себя разбитой и считает, что невеста и ее муж "испортили их особенный день".

"Мы пытались объяснить наши соображения: мы пригласили только близких друзей и семью, и мы просто не могли выйти за рамки бюджета, который имели. Мы также объяснили, что намеренно выбрали место, которое находится на расстоянии от всех наших гостей вечернего приема (примерно за час езды до места торжества), потому что ни один из гостей не работает в ночную смену. Это означало бы, что никто не будет вынужден брать отпуск или бронировать отель, чтобы посетить вечеринку. В случае, если это имеет значение, у нас был открытый бар и много еды в течение вечера, поэтому мы действительно пытались угостить любого каждого как могли", — объяснила женщина суть ситуации с приглашениями гостей.

Ее будущая подружка в ответ сказала, что ее бойфренд был разъяренным из-за этого, и ему нужно некоторое время, чтобы остыть. Она добавила героине, что он не мог гарантировать, что он не "применит силу", если увидит нас в ближайшее время. Ее дружка добавила, что он считал их близкими друзьями. Сама героиня указывала для читателей в сети, что видели его несколько раз, и то в компании, а у них дома парень подружки так ни разу и не появился, несмотря на приглашения, которые "каждый раз сам отменял в последнюю минуту".

Рассказчица пишет, что пытались уладить ситуацию как могли, но отношения между женщинами явно испортились. Кроме того, ее будущая подружка начала в негативных тонах всем вокруг сравнивать свадьбу героини со своей будущей, и говорила, что "не хочет такого малого празднования, у нее будет более 100 гостей, всем гостям заплатят за отель, будут музыкальные коллективы, больше еды и украшений и т.д.".

"Меня беспокоило то, что она, казалось, активно пыталась сорвать мою свадьбу, хотя она должна была быть одной из людей, которые ее организовали, но я просто проигнорировала это. Нам с мужем понравилась наша свадьба, даже несмотря на то, что она была "маленькой" и на ней не было фестиваля. Нынешний жених подружки сделал ей предложение всего за несколько недель до нашей свадьбы, поэтому у нас возникло подозрение, почему он так хотел присутствовать именно в дневное время приема. Мы, конечно, не знали об этом. Но потом нам [с мужем] прислали приглашение на ее свадьбу на целый день, и мы думали, что это признак того, что конфликт улажен", — пишет женщина.

Через полгода после свадьбы рассказчицы, она встретилась со своей подругой, и те начали говорить обо всем подряд. Героиня пишет, что вот тут она случайно заговорила со своей подругой о ее свадьбе. И оказалось, что подруга допустила роковую ошибку.

"Оказалось, что они (свидетельница и ее будущий муж. — Ред.) не отслеживали, кого приглашали, и разослали более 200 приглашений, даже не узнав о ценах на праздничное меню или кейтеринг на свои торжества. К тому же, она сказала, что они с мужем решили внести изменения в список приглашенных гостей — так "все приглашены на целый день и получат бесплатное проживание в гостинице" (как было сказано в приглашении) заменили на то, что приглашают только на дневной прием (значительно меньше, который был на свадьбе героини. — ред.)", — написала рассказчица.

Далее женщина пишет, что ее дружка дала понять, что бронирования гостиничных номеров для гостей и открытого бара не будет. Когда главная героиня спросила, повезло ли всем попасть к дневному приему, то она ответила, что нет, а также добавила, что всем гостям об этом сообщила заранее.

"И вот тут я показала ей приглашение, и она побелела передо мной в мгновение ока. Она поняла, что отправила более 200 людям приглашения, где указано, что дата свадьбы и все торжества пройдут сразу, в дневной прием гостей. Тогда получается, что она "вводила в заблуждение" всех этих людей на протяжении более двух лет. Я только могу представить, сколько гостей уже взяли отпуска на этот день, как и я!", — пишет героиня.

Женщина пишет, что они обнялись на прощание и героиня ушла. А ее подружка вынуждена активно рассылать новые приглашения с изменениями, которые заставили забыть обо всех остальных делах.

"Мы все еще остаемся подругами, и я до сих пор терпеть не могу ее будущего мужа. Но, черт возьми, это так было так приятно видеть, как карма отдает им должное", — констатировала рассказчица своей истории.

Напомним, Фокус рассказывал об истории, когда пара "заставила" гостей покупать билеты на свою свадьбу за 333 доллара. Молодожены придумали необычный способ сократить расходы на свадьбу, и им удалось сэкономить 70 тысяч долларов.

Также ранее мы писали о том, как женщина оплатила билеты и отель на свадьбу и случайно узнала, что ее провели без нее. Она объяснила, что примерно за 7 месяцев до запланированной свадьбы они с мужем получили открытку. В записке еще раз подчеркивалась важность бронирования отелей и авиабилетов как можно раньше.