Сын выгнал со своей свадьбы маму: ненавидела новую избранницу и пришла с его бывшей

Мать не смогла принять новую избранницу своего сына, из-за чего пришла на свадьбу с его бывшей девушкой. Это сильно разозлило мужчину и он их выгнал обоих со своего праздника.

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Сын был разъярен из-за поведения своей матери и вынужден был выгнать ее с собственной свадьбы из-за приглашения его бывшей девушки. Своей историей 30-летний мужчина поделился с пользователями на Reddit, где поделился деталями этой запутанной истории.

По словам мужчины, его мать никогда не проявляла любви к его 29-летней жене Джун, потому что его возлюбленная "не позволяла ей управлять ею" и "держала твердую границу". Такие действия избранницы очень восхищали мужчину, ведь его будущая жена "даже помогала мне делать то же самое".

"Моя мама ненавидела это и желала, чтобы я не расставался с моей предыдущей девушкой Марго, которую моя мама любила. Я был с Марго 5 лет, и это было ужасно", — пишет мужчина.

По его словам, Марго была человеком, который "очень контролирует и манипулирует", использовала чувство вины, чтобы заставить его делать то, с чем он не соглашался. Только поддержка друзей и сестры помочь ему найти мужество разойтись с бывшей. Он признает, что его жизнь постепенно начала налаживаться, но его мама не смогла отпустить этой ситуации.

"Когда мы с Джун объявили о нашей помолвке, моя мама не сошла с ума, что было удивительно, учитывая, что моя мама ненавидит Джун", — написал мужчина, добавив, что после церемонии они с Джун пошли фотографироваться, затем встретились со всеми, кого "пригласили на прием, который был довольно большим".

Он написал, что когда он и Джун вернулись на прием гостей, то его сестра и лучшая подруга Джун, подружка невесты, "подбежали к нам в панике".

"Еще до того, как они что-то сказали, я все заметил. Моя мама сидела за столом с моим папой, новой женой моего папы и Марго", — констатировал мужчина.

По его словам, когда он увидел их обоих, то отвел в сторону и сказал, чтобы они ушли с его свадьбы. Джун пыталась успокоить своего мужа, однако его мать начала ему объяснять, что он и Марго "родственные души", а Джун "просто стоит на пути настоящей любви". Это разозлило мужчину и он выгнал мать с бывшей, добавив, что не слушал слова матери и ему было "все равно".

По его словам, он отстранился от этой ситуации на время медового месяца с любимой. Однако когда вернулся, его завалили сотнями текстов "от многочисленных членов семьи".

"Некоторые считают, что я мог бы просто игнорировать Марго и не психовать. Некоторые, в частности мой отец, считает, что я должен был просто выгнать Марго и позволить маме остаться, но после трюка, который устроила моя мама, я не хотел, чтобы она была там", — написал мужчина и добавил, что начал сомневаться в себе относительно своего решения.

Зато пользователи поддержали его и выразили поддержку его действиям. Один из комментаторов сказал, что его удивляет реакция родственников, чтобы мужчина должен был оставаться спокойным, когда "ваша мама не уважала вас и вашу жену в день вашей свадьбы". Другой юзер поддержал молодого человека и заявил, что его мама "была жестокой в своих комментариях о вашей жене", поэтому его действия оправданы.

Еще один пользователь предположил, что причина неприятия Джун заключалась в том, что матери нравилась Марго, потому что они "очень похожи", а в Джун они видели "угрозу своему контролю".

Напомним, Фокус рассказывал о том, как свидетельница хотела сорвать свадьбу невесты, но судьба отплатила ей. Эта история свидетельствует, что иногда не стоит устраивать проблем другим, потому что окажется, что пытаясь испортить кому-то праздник, можно самому попасть в огромную неприятность.

Также мы рассказывали о том, как пара "заставила" гостей покупать билеты на свою свадьбу за 333 доллара. Молодожены придумали необычный способ сократить расходы на свадьбу, и им удалось сэкономить 70 тысяч долларов.