"Пробачте, Даррене": грабіжник повернув ветерану війни обручку його покійної нареченої (фото)

Даррен Горснелл підозрює, що обручку його нареченої Трейсі викрав хтось із його знайомих. Він зізнається, що йому огидно думати про це, однак поліція вже активно зацікавилася злочинцем і намагається його знайти.

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Ветеран війни за Фолклендські острови, 62-річний Даррен Горснелл, був повністю розбитий, коли у вересні після поїздки на рибалку виявив, що його будинок було пограбовано, а каблучку його покійної коханої Трейсі вкрав невідомий. Через це чоловік звернувся в соцмережі до грабіжника, щоб той повернув її колишньому військовому, пише видання Mirror.

Факт крадіжки був ще тим непростим для Даррена, що він припав на четверту річниці смерті Трейсі. Однак несподівано, навіть для чоловіка, він отримав каблучку коханої вже зовсім незабаром.

обручка Трейсі (фото: Mirroir)

Медіа пише, що перстень повернули із рукописною запискою, у якій було написано просто "Даррене, вибачте", до благодійної організації ветеранів, де він працює волонтером.

"Це було відправлено через поштову скриньку благодійної організації. Хлопець, який підняв її, подумав, що це був чек на пожертви. Коли дівчина-адміністраторка відкрила записку, її обличчя змінилося, а я продовжував казати "що це таке", і коли я побачив цей шматок паперу і каблучку, у мене підкосилися ноги і я просто заплакав", — сказав Даррен.

Медіа пише, що грабіжник вкрав золотий браслет, iPad, шахи та 2 500 фунтів готівкою, які Даррен зняв для свого сина, щоб дати йому в борг. Спочатку чоловік просив у грабіжника повернути лише каблучку — і він обіцяє не "рухати" цю справу.

Сам чоловік підозрює, що це був хтось із його знайомих. Він переконаний, що коли він опублікував у Facebook допис про поїздку на риболовлю, то цим дав злодієві зрозуміти, що його не буде вдома. Зараз поліцейські сканують таємничу записку на наявність відбитків пальців і вважають, що злодій написав її неробочою рукою, щоб відвести підозри від себе.

"Про це огидно навіть думати. Та щобільше я думаю про це, тим більше підозрюю, що це був хтось, кого я знаю", — сумно констатує чоловік.

Текст записки (фото: Darren Horsnell/Facebook)

ЗМІ вказує, що Даррен і Трейсі були дуже довго закохані в одне одного. Вони познайомилися в початковій школі ще під час навчання рідному місті Лондоні. Однак коли Даррен вступив на військову службу, то вони втратили зв’язок аж до 2001 року, коли не знайшли одне одного в соціальних мережах. Пара вирішила відновити свої стосунки і почала зустрічатися, а у 2012 році вирішила побратися. Спеціально для цього ветеран купив обручку з діамантами й аметистом, яку Трейсі придивилася ще дуже давно під час візиту до ювелірного магазину.

Однак під час пандемії Covid у Трейсі діагностували агресивний невідомий первинний рак, походження якого лікарі так і не змогли встановити. Вона померла у вересні 2020 року, коли жінці було 56 років

"Моя віра в людську доброту була зруйнована. Та потім тисячі з вас поділилися моїм зверненням, зробити все можливе та неможливе, і зробити це попри те, що ви мене не знали. Однак я все ще не можу повірити, що мені дуже приємно повідомити вам, що каблучку повернули. Немає слів, які я можу знайти в собі, щоб сказати, наскільки для мене велика честь і шана, що стільки людей допомогли повернути обручку Трейсі. І моєї подяки всім вам буде просто недостатньо", — написав пізніше на своїй сторінці у Facebook Даррен.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як брат нареченого розкрив таємницю обручки для нареченої. Майбутній шурин був не в захваті від того, як його брат і наречена постійно вихвалялися новою дорогою обручкою. Однак герой вирішив розповісти жінці, яку таємницю приховує цей подарунок.