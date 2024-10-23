Принцеса Ліхтенштейну Марі Кароліна виходить заміж: деталі

Пара проживає у столиці Великої Британії. Церемонія одруження відбудеться влітку 2025 року.

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Принцеса Ліхтенштейну Марі Кароліна виходить заміж. Про це монарша родина повідомила на своєму сайті.

Донька спадкового принца Алоїза заручилася з Леопольдо Мадуро Фольмером. Деталей весілля не розкривають, проте відомо, що воно відбудеться влітку 2025 року. А наразі пара живе в Лондоні.

28-річна Марі Кароліна — друга дитина принца Алоїза та його дружини Софі. Монарше подружжя також є батьками принца Йозефа Венцеля, принца Георга та принца Ніколауса.

Принцеса не є спадкоємицею престолу. Вона працює в індустрії моди у Лондоні, а її коханий займається інвестиційним менеджментом, пише HELLO.

Марі Кароліна та Леопольдо Мадуро Фольмер Фото: The Princely House of Liechtenstein

Майбутньому чоловіку принцеси Марі Кароліни 33 роки. Він народився в Каракасі, Венесуела, та здобув освіту у Великій Британії, навчаючись у школі Гарроу та Університеті Сент-Ендрюса, після чого закінчив аспірантуру в Квінс-коледжі Кембриджського університету.

Принцеса Марі Кароліна народилася 17 жовтня 1996 року в лікарні Грабс у Швейцарії. Після відвідування початкової школи Ebenholz у Вадуці та Swiss International School Rheintal, вона закінчила навчання в Malvern College в Англії. Потім монарша персона навчалася в Школі дизайну Парсонса в Парижі та Нью-Йорку, отримавши ступінь бакалавра мистецтв у галузі дизайну одягу.

Нагадаємо, у грудні 2023 року раптово помер принц Костянтин Ліхтенштейнський.

Раніше Фокус писав про весілля принца Ліхтенштейну з австрійською графинею.