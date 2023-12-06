Принц Костянтин Ліхтенштейнський раптово помер у 51 рік

Причину смерті принца поки що не озвучено.

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Принц Костянтин, молодший син 15-го чинного князя Ліхтенштейну Ганса-Адама II та його покійної дружини принцеси Марії, раптово помер 5 грудня 2023 року у Вадуці, столиці князівства, на 52 році життя. Про це йдеться в заяві княжого двору.

Що стало причиною його смерті, не повідомляють.

Третій і наймолодший син князя був одружений із графинею Марією Калнокі де Кореспатак із 1999 року. У них троє дітей: принц Моріц (20 років), принцеса Джина (18 років) і принц Бенедикт (15 років).

Костянтин здобув середню освіту в Ліхтейнштейнській гімназії, а потім вступив до Зальцбурзького університету, який закінчив 1997 року, отримавши ступінь магістра права. Після отримання диплома він працював у Raiffeisen Private Equity Management, а потім — в американському інвестиційному банку Brown Brothers Harriman & Co, після чого перейшов працювати в Grünwald Equity Beteiligungs-GmbH, де став керівним партнером і обіймав цю посаду до 2011 року.

У 2012 році принц Костянтин очолив сімейний Фонд принца Ліхтейнштейну як генеральний директор і голова ради директорів. Із 2020 до 2023 року він обіймав посаду голови наглядової ради Liechtenstein Group, найбільшої у світі групи приватного банківського обслуговування й управління активами, що належить королівській родині.

Після смерті князя Ганса-Адама II його місце на престолі посяде старший брат Костянтина, спадковий принц Алоїс. Крім Алоїса, у Костянтина були ще один старший брат Максиміліан і молодша сестра Тетяна.

Виступ принца Костянтина на форумі LIECO 2021

Ліхтенштейн — крихітне князівство, розташоване між Австрією та Швейцарією, із населенням майже 40 тисяч осіб. Княжий дім Ліхтенштейну був заснований понад 300 років тому, і престол успадковується тільки за чоловічою лінією. Правила князі Ліхтенштейну відмовляються змінювати, заявляючи, що вони старші за саме князівство.

Усі члени княжої сім'ї, які нині живуть, є нащадками її засновника, принца Йогана I, якого Наполеон прийняв до Рейнської конфедерації 1806 року, що заклало основу для суверенітету.

Раніше Фокус писав, що принц князівства Ліхтенштейн одружився з австрійською графинею в червні 2023 року.