Принцесса Лихтенштейна Мари Каролина выходит замуж: детали

Пара проживает в столице Великобритании. Церемония бракосочетания состоится летом 2025 года.

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Принцесса Лихтенштейна Мари Каролина выходит замуж. Об этом монаршая семья сообщила на своем сайте.

Дочь наследного принца Алоиза обручилась с Леопольдо Мадуро Фольмером. Деталей свадьбы не раскрывают, однако известно, что она состоится летом 2025 года. А сейчас пара живет в Лондоне.

28-летняя Мари Каролина — второй ребенок принца Алоиза и его жены Софи. Монаршая чета также является родителями принца Йозефа Венцеля, принца Георга и принца Николауса.

Принцесса не является наследницей престола. Она работает в индустрии моды в Лондоне, а ее возлюбленный занимается инвестиционным менеджментом, пишет HELLO.

Мари Каролина и Леопольдо Мадуро Фольмер Фото: The Princely House of Liechtenstein

Будущему мужу принцессы Мари Каролины 33 года. Он родился в Каракасе, Венесуэла, и получил образование в Великобритании, учась в школе Гарроу и Университете Сент-Эндрюса, после чего окончил аспирантуру в Квинс-колледже Кембриджского университета.

Принцесса Мари Каролина родилась 17 октября 1996 года в больнице Грабс в Швейцарии. После посещения начальной школы Ebenholz в Вадуце и Swiss International School Rheintal, она закончила обучение в Malvern College в Англии. Затем монаршая особа училась в Школе дизайна Парсонса в Париже и Нью-Йорке, получив степень бакалавра искусств в области дизайна одежды.

Напомним, в декабре 2023 года скоропостижно скончался принц Константин Лихтенштейнский.

Ранее Фокус писал о свадьбе принца Лихтенштейна с австрийской графиней.