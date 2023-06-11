Принц княжества Лихтенштейн женился на австрийской графине

Очаровательную свадебную церемонию устроили в соборе в Вене.

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Сезон королевских свадеб продолжается. Принц Лихтенштейна Иоганн-Венцель женился на австрийской графине Фелиситас фон Хартиг на роскошной религиозной церемонии в Вене. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее пара заключила брак на гражданской службе в самом княжестве Лихтенштейн.

Принц Лихтенштейна Иоганн-Венцель женился на австрийской графине Фелиситас фон Хартиг

А потом устроила торжественную церемонию в соборе Вены.

Пусть церемония и не собрала огромное количество членов королевских семей, но на свадьбу приехало все семейство Лихтенштейн, а также принцы из Люксембурга и прочие аристократы со всей Европы.

Принц Лихтенштейна Иоганн-Венцель женился на австрийской графине Фелиситас фон Хартиг

30-летний Иоганн-Венцель – сын Марии Лихтенштейнской и принца Гундакара Лихтенштейна, познакомился со своей очаровательной невестой, дочерью графа Лукаса фон Хартига и Клаудии Топерцер еще в 2012 году.

А обручились они в прошлом году во время "чудесного" отпуска на Сицилии, сообщает Eurohistory.

Фелиситас работает в Министерстве внутренних дел Австрии, жила в Париже и Лиссабоне, изучала право в Вене, Австрия, прежде чем также получить степень по истории искусств.

А принц Иоганн-Венцель изучал политику и экономику в Монреале, Канада, а затем учился в знаменитой Королевской военной академии в Сандхерсте в Великобритании.

На свадьбу невеста выбрала платье от испанского бренда Jesus Peiro.

Принц Лихтенштейна Иоганн-Венцель женился на австрийской графине Фелиситас фон Хартиг

Напомним, княжеский дом Лихтенштейна был основан более 300 лет назад и престол наследуется только по мужской линии. Правила князья Лихтенштейна отказываются менять, заявляя, что они старше самого княжества.

И хоть население самого крохотного государства всего около 39 тысяч человек, княжеская семья очень обширна. Только у правящего князя Ханса-Адама II четверо детей и 15 внуков. И все они связаны с монархами и аристократическими домами Европы.

Все ныне живущие члены княжеской семьи являются потомками ее основателя, принца Иоганна I, который был принят Наполеоном в Рейнскую конфедерацию в 1806 году, что заложило основу для суверенитета.

Вопрос суверенитета остается очень важным для страны, а под руководством князя Лихтенштейн присоединился к Организации Объединенных Наций (ООН) в 1990 году и к Европейскому экономическому пространству (ЕЭП) в 1995 году.

Примечательно, но старший внук правящего князя, Йозеф Венцель, который когда-нибудь унаследует престол после своего деда и отца, является третьим в очереди порядка наследования британской короны у якобитов. Никто из его предков по якобитской линии не претендовал на британский престол с XVIII века, но теоретически, Йозеф может это сделать.

Напомним, ранее в Иордании состоялась свадьба кронпринца Хусейна и его саудовской невесты Раджвы Аль-Саиф. На свадьбу приехали монархи со всего мира. И все они собрались для уникального общего фото.