"Пока мама всем не рассказала": Эмма Робертс объявила о своей помолвке с Коди Джоном (фото)

Звезда воспитывает трехлетнего сына Роудса от бывшего бойфренда Гаррета Хедлунда. В отношениях с актером Коди Джоном Эмма Робертс уже около двух лет.

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Американская актриса Эмма Робертс поделилась с поклонниками радостной новостью о помолвке ​​со своим бойфрендом Коди Джоном. Об этом 16 июля звезда "Американской истории ужасов" сообщила в Instagram.

33-летняя Эмма опубликовала фотографию, на которой она запечатлена обнимающей Коди. Племянница Джулии Робертс подняла левую руку, на безымянном пальце которой красовалось большое сверкающее бриллиантовое обручальное кольцо. Неизвестно, где было сделано предложение, на снимке счастливая пара позирует на фоне красивого озера. Свой пост Робертс лаконично подписала так: "Ставлю это здесь, пока мама всем не рассказала".

Представитель The Diamond Bank в Лос-Анджелесе сообщил журналистам DailyMail, что бриллиантовое кольцо весит около пяти карат, а его предполагаемая стоимость составляет 100 000 долларов.

Белокурая красавица и ее избранник, коллега по профессии, подтвердили свои отношения в августе 2022 года. С тех пор пара неразлучна и умудряется сохранять свои отношения в тайне. Милые подробности их отношений появились всего через несколько дней после того, как она призналась, что больше не хочет "встречаться с актерами". Известно, что Коди снимался в сериалах "Новичок", "В темноте" и "Wu-Tang: An American Saga". Их друзья и семья рады за них обоих и считают, что они прекрасная пара.

До того, как начать встречаться с высоким красавчиком, дочь известного актера Эрика Робертса встречалась с Алексом Петтифером, Гарретом Хедлундом и своим коллегой по сериалу "Американская история ужасов" Эваном Питерсом. От бывшего бойфренда Гаррета Хедлунда у Эммы есть единственный ребенок, трехлетний сын Родс.

Эмма Робертс с сыном Родсом Фото: Emma Roberts/Instagram

Напомним, 15 июля Эмма Робертс рассказала, почему плакала вместе со своим парнем.