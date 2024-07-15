Эмма Робертс рассказала, почему плакала вместе со своим парнем

Звезда воспитывает сына Роудса. Она встречается с актером Коди Джоном около двух лет.

Related video

Американская актриса Эмма Робертс дала редкий комментарий о своих отношениях с бойфрендом Коди Джоном. Об этом пишет People.

Звезда сериала "Американская история ужасов" призналась, что дала волю своим эмоциям в момент, которым она поделилась со своим возлюбленным.

Когда Эмму спросили, когда она в последний раз была тронута до слез, знаменитость объяснила, что это было, когда она наслаждалась вечером кино с Коди.

"Я смотрела фильм "Железный коготь" со своим парнем, и мы вдвоем рыдали", — призналась звезда экрана.

Эмма Робертс и Коди Джон Фото: Instagram emmaroberts

"Это была просто катастрофа — плакать, а потом смеяться друг над другом за то, что плачем, и это заставило нас плакать еще сильнее", — добавила она.

Актриса и ее избранник подтвердили свои отношения в августе 2022 года после того, как их заметили за поцелуями в Нью-Йорке.

В то время источник, близкий к паре, рассказал ET, что уроженка Нью-Йорка "была очень довольна Коди, и они наслаждаются своими отношениями и временем вместе".

"Их друзья и семья рады за них обоих и считают, что они отличная пара", — говорил инсайдер.

Эмма воспитывает сына от Гаррета Хедлунда. Трехлетний Роудс родился в конце 2020 года в союзе Робертс и ее бывшего возлюбленного. Впрочем, через некоторое время стало известно о расставании звездной пары. Об их отношениях было известно с весны 2019 года.

Эмма Робертс с сыном Фото: Emma Roberts/Instagram

Напомним, как выглядит дом Эммы Робертс.

Также Фокус писал о свидании Эммы Робертс с Коди Джоном.