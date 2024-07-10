Редкий выход: Эмму Робертс заметили с бойфрендом (фото)

Пара встречается около двух лет. Актриса воспитывает сына от предыдущих отношений.

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Американская актриса Эмма Робертс сходила на свидание со своим бойфрендом Коди Джоном. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару заметили в Лос-Анджелесе. Эмма продемонстрировала черное мини-платье с прозрачными длинными рукавами и подолом, который останавливался чуть выше ее колен.

Также звезда экрана надела черные туфли-лодочки с закрытым носом, чтобы гармонировать с монохроматической цветовой гаммой основного наряда.

Ее светлые волосы были разделены посередине и легко спадали легкими волнами на плечи. Эмма держала в руке черно-белую сумочку Celine. Кроме этого, мама одного ребенка носила солнцезащитные очки, пока держала своего избранника за руку.

Эмма Робертс и Коди Джон Фото: Getty Images

Тем временем актер Коди Джон надел голубую рубашку с застежками спереди и оливково-зеленые брюки. Он также надел пару светло-коричневых кроссовок, закрепленных шнурками.

Об отношениях пары известно около двух лет. Впервые их стали замечать на свиданиях летом 2022 года. Впрочем, свою личную жизнь пара держит подальше от внимания публики.

Эмма воспитывает сына от Гаррета Хедлунда. Трехлетний Роудс родился в конце 2020 года в союзе Робертс и ее бывшего возлюбленного. Впрочем, через некоторое время стало известно о расставании звездной пары. Об их отношениях было известно с весны 2019 года.

Эмма Робертс с сыном

Напомним, как выглядит дом Эммы Робертс.

Также Фокус писал о конфликте Эммы Робертс с мамой, которая едва не показала лицо сына актрисы.