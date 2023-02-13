Показала лицо ребенка: Емма Робертс едва не поскандалила со своей мамой из-за фото

У Эммы и ее экс-мужа Гаррета Хедлунда есть двухлетний сын Роудс. В своих социальных сетях они публикуют его фотографии, но ни на одной из них нет его лица.

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32-летняя американская актриса Эмма Робертс обвинила свою маму в том, что она разместила в Instagram фотографию Роудса, где видно его лицо. Эмма перепостила публикацию своей мамы и подписала его: "Когда твоя мама публикует лицо твоего сына, не спрашивая, но ты любишь их обоих, так что неважно".

Известно, что это не первый раз, когда мама Эммы делает что-то подобное. Еще в 2020 году Эмма купила своей маме iPhone, в результате чего ее мама рассказала миру о беременности звезды до того, как Эмма рассказала кому-либо. Тогда она увидела заголовок таблоида об этом и начала благодарить фанатов за поддержку.

"Это была катастрофа", — сказала тогда Эмма. "И я узнала все это в самолете, поэтому я не могла добраться до нее. Как будто я не могла позвонить ей или напасть на нее. Я могла просто написать ей сообщение в iMessage и попросить остановиться. Когда я сказала ей: "Мама, ты рассказала о моей беременности", она ответила: "Эмма, ты объявила об этом". Я сказала: "Нет, я этого не делала. Это был таблоид". Она такая: "О, это было непонятно".

Фактически это привело к тому, что они поссорились. "В какой-то момент я заблокировала ее", — продолжила Эмма. "Это было мое единственное оружие".

Напомним, Эмма Робертс поздравила сына со вторым днем рождения в пижамном комплекте украинского бренда.

Также Фокус писал о первом официальном выходе в свет Эммы Робертс и ее бойфренда.