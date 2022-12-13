Эмма Робертс впервые вышла в свет с новым возлюбленным (фото)

Знаменитость посетила праздничный ужин в Лос-Анджелесе.

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31-летняя американская актриса и певица Эмма Робертс впервые вышла в свет со своим бойфрендом. Об этом пишет Е! Online.

Звезда экрана и 35-летний музыкант Коди Джонсон посетили праздничный ужин Saks во французском ресторане в Лос-Анджелесе. Пара сидела за одним столом и Эмма что-то шептала на ухо своему избраннику. Впрочем, вместе они не позировали фотографам.

Для выхода на публику молодая мама выбрала черное мини-платье с темными колготками. Волосы актрисы были распущены, а на лице она сделала легкий макияж. На ногах Эммы Робертс были черные замшевые туфли-лодочки. В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту звезда выбрала лаконичные кольца.

[ + – ] Эмма Робертс вышла в свет со своим бойфрендом

Тем временем певец выбрал для выхода классический светло-синий костюм, белую рубашку и галстук.

Об отношениях звездной пары стало известно летом 2022. В начале этого же года актриса рассталась с Гарретом Хедлундом, от союза с которым подрастает двухлетний сын. Впрочем, звезда экрана обрела новую любовь, а после расставания с отцом своего ребенка признавалась, что счастлива, несмотря ни на что.

[ + – ] Эмма Робертс Фото: Instagram/emmaroberts

Напомним, Эмма Робертс и Коди Джонсон начали встречаться.

Также Фокус писал о расставании Эммы Робертс и отца ее ребенка.