Племянница Джулии Робертс нашла новую любовь (фото)

Ни Эмма, ни ее бойфренд пока никак не комментируют свои отношения.

31-летняя американская актриса, певица и фотомодель Эмма Робертс, которая к тому же является родной племянницей голливудской кинодивы Джулии Робертс, похоже, нашла новую любовь, спустя более полугода после расставания с отцом своего ребенка Гареттом Хедлундом. Новым избранником знаменитости стал актер Коди Джон, опубликовавший фото поцелуя у себя на странице в Instagram.

На черно-белом снимке пара запечатлена во время поцелуя, и, судя по всему, он – совсем не дружеский.

С Хедлундом Эмма рассталась в январе этого года после трех лет отношений. В декабре 2020 года у них родился сын Родс Роберта Хедлунд, причем это произошло через четыре месяца после того, как актриса сообщила о беременности и раскрыла пол ребенка.

Новоиспеченный отец радостно делился с поклонниками рассказами о своих буднях в новом статусе:

"Самое приятное то, что мы были только что в Бостоне, моя девушка работала, так что мы были каждый день целыми днями с господином молодым человеком. Моей любимой частью дня были сказки на ночь, когда я рассказывал ему истории о его дедах, что было замечательно для меня и, надеюсь, для него. Это был просто очень милый момент общения с отцом".

Несмотря на появление сына, пара не спешила узаконить свои отношения.

"В настоящее время они не говорят о помолвке или браке. Им нравится тусоваться и гулять вместе, и их отношения скорее веселые, чем серьезные", – рассказывали знакомые Эммы и Гаретта. Проблемы в отношениях начались буквально вскоре после рождения малыша. Актриса отписалась от Хедлунда в соцсетях, а на свадьбе Пэрис Хилтон присутствовала уже без него. Компанию ей тогда составил агент по талантам Кейд Хадсон.

Ни Коди, ни Эмма пока что никак не комментируют слухи о своих отношениях, однако СМИ сходятся в том, что если фото появились в аккаунте Джона, Робертс определенно дала добро на их публикацию, засветив таким образом нового бойфренда.