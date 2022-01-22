Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд расстались

Супруги растят годовалого сына Родса

Накануне стало известно об очередном звездном разрыве. 30-летняя американская актриса Эмма Робертс и 37-летний Гаррет Хедлунд разошлись несколько недель назад после почти трех лет отношений. Об этом пишет издание People.

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Как сообщают источники, близкие к паре, Эмма и американский актер Гаррет приняли такое решение после несколько месяцев напряжения между ними. Однако день рождения их годовалого сына Родса, который родился в декабре 2020-го и ставшего для двух актеров первенцем, супруги отпраздновали вместе.

[ + – ] Эмма Робертс с сыном Родсом

"Это грустно, и они изо всех сил пытаются оставаться хорошими родителями", — признался инсайдер издания.

Отметим, что актерская пара начала встречаться в марте 2019 года, однако пожениться они не успели.

[ + – ] Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд были вместе с весны 2019 года.

Ранее Фокус сообщал об эффектном появлении Эммы Робертс на свадьбе Пэрис Хилтон с новым бойфрендом. Ее сопровождал менеджер и лучший друг Бритни Спирс Кейд Хадсон. Однако официальных заявлений о ее новом романе со стороны актрисы не было.

Напомним, недавно стало известно о разрыве британской певицы Дуа Липы и брата известных супермоделей Анвара Хадида после 2,5 лет отношений.