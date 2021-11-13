Эмма Робертс появилась на свадьбе Пэрис Хилтон с новым возлюбленным (фото)

30-летняя Эмма Робертс пришла на свадьбу Пэрис Хилтон не сама. Сопровождал актрису менеджер и лучший друг Бритни Спирс.

На свадьбу светской львицы Пэрис Хилтон актриса Эмма Робертс пришла под руку с Кейдом Хадсоном, сообщает Peopletalk. Мужчина является давним другом и менеджером певицы Бритни Спирс, которая недавно рассказала, кто будет шить ее свадебное платье.

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[ + – ] На свадьбу Пэрис Хилтон Эмма Робертс пришла не одна. Фото: legion-media

Официального подтверждения или комментариев актрисы по поводу новых отношений пока не поступило, ведь только недавно ходили слухи о разрыве Эммы с американским актером Гарретом Хедлундом, с которым у нее в прошлом году родился сын. До этого ни у Эммы, ни у Гаррета не было детей. Мальчик стал для обоих первенцем. Они состояли в отношениях с апреля 2019 года.

[ + – ] Сын Эммы Роудс Роберт Хедлунд

Еще раньше Эмма Робертс пребывала в отношениях с актером Эваном Питерсоном (почти 7 лет). Их отношения начались во время съемок фильма "Взрослый мир". Звездная пара обручилась в декабре 2013 года, однако в июне 2015 года они объявили об окончании отношений. Затем актеры сходились и расходились еще несколько раз, пока окончательно не завершили свои отношения в марте 2019 года.

Ранее мы сообщали, что Эмма Робертс в первый раз стала мамой.

Напомним, актриса Эмма Робертс стала первой беременной женщиной, украсившей обложку журнала Cosmopolitan.