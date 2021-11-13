Емма Робертс з'явилася на весіллі Періс Гілтон з новим коханим (фото)
30-річна Емма Робертс прийшла на весілля Періс Гілтон не сама. Супроводжував акторку менеджер та кращий друг Брітні Спірс.
На весілля світської левиці Періс Гілтон акторка Емма Робертс прийшла за руку з Кейдом Хадсоном, повідомляє Peopletalk. Чоловік є давнім другом та менеджером співачки Брітні Спірс, котра нещодавно розповіла, хто шитиме її весільну сукню.
Офіційного підтвердження чи коментарів акторки щодо нових відносин поки не було, адже тільки ходили чутки про розрив Емми з американським актором Гарретом Гедлундом, з яким у неї минулого року народився син. До цього ні в Емми, ні в Гаррета не було дітей. Хлопчик став для обох первістком. Вони були у відносинах з квітня 2019 року.
Ще раніше Емма Робертс мала стосунки з актором Еваном Пітерсоном упродовж майже 7 років. Познайомилися вони під час зйомок фільму "Дорослий світ". Зіркова пара заручилася в грудні 2013 року, проте в червні 2015 вони оголосили про закінчення відносин. Згодом актори сходились та розходились ще кілька разів, поки остаточно не завершили свої стосунки в березні 2019 року.
Раніше ми повідомляли, що Емма Робертс вперше стала мамою.
Нагадаємо, акторка Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу Cosmopolitan.