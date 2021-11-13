Емма Робертс з'явилася на весіллі Періс Гілтон з новим коханим (фото)

30-річна Емма Робертс прийшла на весілля Періс Гілтон не сама. Супроводжував акторку менеджер та кращий друг Брітні Спірс.

На весілля світської левиці Періс Гілтон акторка Емма Робертс прийшла за руку з Кейдом Хадсоном, повідомляє Peopletalk. Чоловік є давнім другом та менеджером співачки Брітні Спірс, котра нещодавно розповіла, хто шитиме її весільну сукню.

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[ + – ] На весілля Періс Гілтон Емма Робертс прийшла не сама. Фото: legion-media

Офіційного підтвердження чи коментарів акторки щодо нових відносин поки не було, адже тільки ходили чутки про розрив Емми з американським актором Гарретом Гедлундом, з яким у неї минулого року народився син. До цього ні в Емми, ні в Гаррета не було дітей. Хлопчик став для обох первістком. Вони були у відносинах з квітня 2019 року.

[ + – ] Син Емми Роудс Роберт Гедлунд

Ще раніше Емма Робертс мала стосунки з актором Еваном Пітерсоном упродовж майже 7 років. Познайомилися вони під час зйомок фільму "Дорослий світ". Зіркова пара заручилася в грудні 2013 року, проте в червні 2015 вони оголосили про закінчення відносин. Згодом актори сходились та розходились ще кілька разів, поки остаточно не завершили свої стосунки в березні 2019 року.

Раніше ми повідомляли, що Емма Робертс вперше стала мамою.

Нагадаємо, акторка Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу Cosmopolitan.