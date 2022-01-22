Емма Робертс та Гаррет Гедлунд розійшлися

У пари залишився однорічний син Родс.

Напередодні стало відомо про черговий зірковий розрив. 30-річна американська акторка Емма Робертс та 37-річний Гаррет Гедлунд розійшлися кілька тижнів тому після майже трьох років стосунків. Про це пише видання People.

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Як повідомляють джерела, близькі до пари, Емма та американський актор Гаррет прийняли таке рішення після місяців напруги між ними. Проте день народження їхнього однорічного сина Родса, який народився у грудні 2020-го та став для двох акторів первістком, пара відсвяткувала разом.

[ + – ] Емма Робертс із сином Родсом

"Це сумно, і вони зі всіх сил намагаються залишатися хорошими батьками", — зізнався інсайдер видання.

Зазначимо, що акторська пара почала зустрічатися в березні 2019 року, проте одружитися вони не встигли.

[ + – ] Емма Робертс та Гаррет Гедлунд були разом з весни 2019-го

Раніше Фокус повідомляв про ефектну появу Емми Робертс на весіллі Періс Гілтон з новий бойфрендом. Її супроводжував менеджер та кращий друг Брітні Спірс Кейд Хадсон. Проте офіційних заяв про її новий роман з боку акторки не було.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про розрив британської співачки Дуа Ліпи та брата відомих супермоделей Анвара Хадіда після 2,5 років стосунків.