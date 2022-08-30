Племінниця Джулії Робертс знайшла нове кохання (фото)

Ні Емма, ні її бойфренд поки що ніяк не коментують свої стосунки.

31-річна американська акторка, співачка і фотомодель Емма Робертс, яка до того ж є рідною племінницею голлівудської кінодіви Джулії Робертс, схоже, знайшла нове кохання, понад пів року після розставання з батьком своєї дитини Ґареттом Гедлундом. Новим обранцем знаменитості став актор Коді Джон, який опублікував фото поцілунку у себе на сторінці Instagram.

На чорно-білому знімку пара знята під час поцілунку, і, зважаючи на все, він — зовсім не дружній.

З Гедлундом Емма розлучилася у січні цього року після трьох років стосунків. У грудні 2020 року у них народився син Родс Роберта Гедлунд, причому це сталося через чотири місяці після того, як акторка повідомила про вагітність та розкрила стать дитини.

Новоспечений батько радісно ділився із шанувальниками розповідями про свої будні у новому статусі:

"Найприємніше те, що ми були тільки що в Бостоні, моя дівчина працювала, так що ми були щодня цілими днями з паном молодим чоловіком. Моєю улюбленою частиною дня були казки на ніч, коли я розповідав йому історії про його дідів, що було чудово для мене і, сподіваюся, для нього. Це був дуже милий момент спілкування з батьком".

Незважаючи на появу сина, пара не поспішала узаконити свої стосунки.

"Наразі вони не говорять про заручини або шлюб. Їм подобається тусуватися і гуляти разом, і їхні стосунки радше веселі, ніж серйозні", — розповідали знайомі Емми та Ґаретта. Проблеми у стосунках почалися буквально невдовзі після народження малюка. Акторка відписалася від Гедлунда в соцмережах, а на весіллі Періс Гілтон була вже без нього. Компанію їй тоді склав агент із талантів Кейд Хадсон.

Ні Коді, ні Емма поки що ніяк не коментують чутки про свої стосунки, проте ЗМІ сходяться на тому, що якщо фото з'явилися в акаунті Джона, Робертс безперечно дала добро на їхню публікацію, засвітивши так нового бойфренда.