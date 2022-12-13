Емма Робертс уперше вийшла у світ з новим коханим (фото)

Знаменитість відвідала святкову вечерю у Лос-Анджелесі.

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31-річна американська акторка та співачка Емма Робертс уперше вийшла у світ зі своїм бойфрендом. Про це пише Е Оnline.

Зірка екрану та 35-річний музикант Коді Джонсон відвідала святкову вечерю Saks у французькому ресторані у Лос-Анджелесі. Пара сиділа на одним столом і Емма щось шепотіла на вухо своєму обранцю. Втім, разом вони не позували фотографам.

Для виходу на публіку молода мама обрала чорну мінісукню з темними колготками. Волосся акторки було розпущене, а на обличчі вона зробила легкий макіяж. На ногах Емми Робертс були чорні замшеві туфлі-човники. Як аксесуари до вечірнього аутфіту зірка обрала лаконічні каблучки.

[ + – ] Емма Робертс вийшла у світ зі своїм бойфрендом

Тим часом співак обрав для виходу класичний світло-синій костюм, білу сорочку та краватку.

Про стосунки зіркової пари стало відомо влітку 2022. На початку цього ж року акторка розсталася з Гарретом Гедлундом, від союзу з яким підростає дворічний син. Втім, зірка екрану знайшла нове кохання, а після розставання з батьком своєї дитини зізнавалася, що щаслива, попри все.

[ + – ] Емма Робертс Фото: Instagram/emmaroberts

Нагадаємо, Емма Робертс та Коді Джонсон почали зустрічатися.

Також Фокус писав про розставання Емми Робертс та батька її дитини.