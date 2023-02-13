Показала обличчя дитини: Емма Робертс мало не поскандалила зі своєю мамою через фото

Емма та її ексчоловік Гаррет Гедлунд мають дворічного сина Роудса. У своїх соціальних мережах вони публікують його фотографії, але на жодній із них немає його обличчя.

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32-річна американська акторка Емма Робертс звинуватила свою маму в тому, що вона розмістила в Instagram фотографію Роудса, де видно його обличчя. Емма перепостила публікацію своєї мами та підписала її: "Коли твоя мама публікує обличчя твого сина, не питаючи, але ти любиш їх обох, тож неважливо".

Відомо, що це не вперше, коли мама Емми робить щось подібне. Ще у 2020 році Емма купила своїй мамі iPhone, унаслідок чого її мама розповіла світові про вагітність зірки до того, як Емма розповіла будь-кому. Тоді вона побачила заголовок таблоїда про це та почала дякувати фанатам за підтримку.

"Це була катастрофа, — сказала тоді Емма. — І я дізналася про все це в літаку, тому я не могла дістатися до неї. Нібито я не могла зателефонувати їй або напасти на неї. Я могла просто написати їй повідомлення в iMessage і попросити зупинитися. Коли я сказала їй: "Мамо, ти розповіла про мою вагітність", — вона відповіла: "Еммо, ти оголосила про це". Я сказала: "Ні, я цього не робила. Це був таблоїд". Вона така: "О, це було незрозуміло".

Фактично це призвело до того, що вони посварилися. "Якось я заблокувала її, — продовжила Емма. — Це була моя єдина зброя".

Нагадаємо, Емма Робертс привітала сина з другим днем народження в піжамному комплекті українського бренду.

Також Фокус писав про перший офіційний вихід у світ Емми Робертс і її бойфренда.