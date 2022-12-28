Емма Робертс привітала сина з днем народження в піжамі українського бренду (фото)

Первістку знаменитості виповнилося два роки.

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31-річна американська акторка Емма Робертс зворушливо привітала єдиного сина з днем народження. Сімейним знімком зірка екрану поділилася у своєму Instagram з майже 19 млн підписників.

На фото акторка позує у смарагдовому шовковому комплекті з оригінальним оздобленням з пір'я марабу по низу штанів українського бренду Sleeper. Тим часом іменинник стоїть у піжамі яскравого принту.

"З днем народження, мій ангелочку Роудс! Я безмежно тебе люблю!" — прокоментувала публікацію молода мама.

[ + – ] Емма Робертс із сином

Також Робертс показала святковий торт сина. Хлопчику подарували солодощі у вигляді синього авто з цифрою "2".

Роудс народився наприкінці 2020 року у союзі Емми Робертс та Гаррета Гедлунда. Втім, через певний час стало відомо про розрив зіркової пари.

Наразі акторка зустрічається з музикантом Коді Джонсоном. Пару вже кілька разів "ловили" на побаченнях.

Зазначимо, що піжами українського бренду, як в Емми Робертс, користуються великим попитом серед західним зірок. Наприкінці 2021 в одній з таких з'явилася героїня сиквелу "Сексу у великому місті". Також у штанах з комплекту позувала Франческа Саффарі, у чорному костюмі красувалася акторка Джей Сміт-Кемерон, у лавандовому — знялася модель Рейн Чан та багато інших.

[ + – ] Крістін Девіс у серіалі-сиквелі "І просто так"

Нагадаємо, 31-річну Емму Робертс помітили на побаченні з новим коханим.

Також Фокус писав про новий фільм Емми Робертс, у якому вона зіграє з Річардом Гіром.