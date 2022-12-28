Эмма Робертс поздравила сына с днем рождения в пижаме украинского бренда (фото)
Первенцу знаменитости исполнилось два года.
31-летняя американская актриса Эмма Робертс трогательно поздравила единственного сына с днем рождения. Семейным снимком звезда экрана поделилась в своем Instagram с почти 19 млн подписчиков.
На фото актриса позирует в изумрудном шелковом комплекте с оригинальной отделкой из перьев марабу по низу брюк украинского бренда Sleeper. Тем временем именинник стоит в пижаме яркого принта.
"С днем рождения, мой ангелочек Роудс! Я безгранично тебя люблю!" – прокомментировала публикацию молодая мама.
Также Робертс показала праздничный торт сына. Мальчику подарили сладости в виде синего автомобиля с цифрой "2".
Роудс родился в конце 2020 года в союзе Эммы Робертс и Гаррета Хедлунда. Впрочем, через некоторое время стало известно о разрыве звездной пары.
В настоящее время актриса встречается с музыкантом Коди Джонсоном. Пару уже несколько раз "ловили" на свиданиях.
Отметим, что пижамы украинского бренда, как у Эммы Робертс, пользуются большим спросом среди западных звезд. В конце 2021 в одной из таких появилась героиня сиквела "Секса в большом городе".
Также в брюках из комплекта позировала Франческа Саффари, в черном костюме красовалась актриса Джей Смит-Кэмерон, в лавандовом снялась модель Рейн Чан и многие другие.
Напомним, 31-летнюю Эмму Робертс заметили на свидании с новым возлюбленным.
Также Фокус писал о новом фильме Эммы Робертс, в котором она сыграет с Ричардом Гиром.