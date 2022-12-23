Вышел трейлер фильма "Знакомство родителей" с Эммой Робертс и Ричардом Гиром (видео)

Картина расскажет о новом этапе в отношениях двух влюбленных людей.

Related video

В Сети появился первый трейлер комедийного фильма "Maybe I Do" ("Знакомство родителей") с Эммой Робертс и Ричардом Гиром.

Картина стала режиссерским дебютом Майкла Джейкобса.

Главные роли в ленте исполнили Ричард Гир, Эмма Робертс и Люк Брейси. Последние воплотили на экране влюбленную пару, которая решает устроить ужин и познакомить своих родителей. Впрочем, позже оказалось, что они уже знают друг друга и не с хорошей стороны.

Интересно, что ранее Эмма Робертс и Люк Брейси сыграли влюбленную пару в новогоднем фильме "Пара на праздники". Поэтому новый фильм можно считать в определенной степени сиквелом истории популярных актеров.

В предыдущей совместной картине Эмма Робертс и Люк Брейси сначала притворялись парой перед родственниками, а впоследствии действительно влюбились друг в друга.

[ + – ] "Знакомство родителей"

В комедии также сыграли Дайан Китон, Сьюзен Сарандон и Уильям Мэйси. На широкие экраны фильм выйдет 27 января 2023 года.

Напомним, Ричарда Гира заметили на прогулке с молодой женой и сыном.

Также Фокус писал о редком выходе Эммы Робертс в свет с ее новым бойфрендом.