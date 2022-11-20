"Папа, мама и Александр". 73-летний Ричард Гир на прогулке с женой и сыном (фото)

Звездные супруги воспитывают двух общих детей.

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Молодая жена Ричарда Гира, испанская публицистка и политическая деятельница Алехандра Сильва поделилась редким семейным фото, на котором изображен трехлетний сын популярного американского киноактера.

Возлюбленная Ричарда Гира показала трогательный кадр, на котором зафиксирован момент с осенней прогулки 73-летнего актера, его 39-летней жены и их совместного сына.

"Папа, мама и Александр", — подписала снимок испанская публицистка.

Александр стал первым общим ребенком звездной пары. Он родился в феврале 2019, а в апреле 2020 года Ричард Гир стал отцом в третий раз. Сильва родила еще одного мальчика, которого пока не показывают публике и не раскрывают его имени.

Кроме трехлетнего малыша, звезда фильма "Красотка" воспитывает 22-летнего сына Гомера, а у его возлюбленной есть 8-летний сын Альберт от предыдущего союза.

[ + – ] Ричард Гир с женой и сыном на прогулке

Отметим, что этот брак стал для Ричарда Гира третьим. До этого он был женат на модели Синди Кроуфорд, однако детей от звездного союза не осталось. Второй женой актера стала другая звезда подиумов Кэри Лоуэлл. Она стала мамой первенца Ричарда Гира.

[ + – ] Ричард Гир и Алехандра Сильва Фото: Getty Images

С испанской публицисткой многодетный отец познакомился в 2014 году на кинофестивале.

Напомним, Ричарда Гира заметили на съемках нового фильма.

Также Фокус писал о совместном выходе Ричарда Гира и его жены на красную дорожку.