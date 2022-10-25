В сером тренче. 73-летний Ричард Гир был замечен на съемках нового фильма (фото)

Ожидается, что картина станет хитом среди зрителей.

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73-летний американский актер Ричард Гир был замечен во время съемок нового фильма. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильмов "Красотка" и "Хатико" предстанет в образе холостяка в новой картине. А его персонаж будет вести на экране уединенный образ жизни. Гира заметили на съемках фильма "Тоска" в Гамильтоне, Онтарио, Канада.

Легендарный актер был одет в темно-серый костюм и более светлый тренч.

Ричард Гир снимался в сценах на жилых улицах в восточно-центральном канадском городе, следуя из одного конца в другой. Члены съемочной группы поручили ему снять моменты, а стилист подправлял актеру его седые волосы.

[ + – ] Ричард Гир на съемках нового фильма

Шокирующая новость вынуждает героя сделать жизненный выбор после того, как он узнал, что сын умер. Он начинает исследовать жизнь своего мертвого сына, оставляя его вынужденным взглянуть на собственную жизнь в процессе.

Ожидается, что фильм станет хитом среди зрителей, поскольку оригинальный израильский фильм получил награду BNL People's Choice Award на Венецианском кинофестивале в 2017 году.

[ + – ] Ричард Гир

Напомним, Ричард Гир вышел в свет в компании своей молодой жены.

Также Фокус писал о публичной поддержке Украины Ричардом Гиром.