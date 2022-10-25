У сірому тренчі. 73-річного Річарда Гіра помітили на зйомках нового фільму (фото)

Очікується, що картина стане хітом серед глядачів.

Related video

73-річного американського актора Річарда Гіра помітили під час зйомок нового фільму. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільмів "Красуня" та "Хатіко" постане в образі холостяка в новій картині. А його персонаж вестиме на екрані усамітнений спосіб життя. Гіра помітили на зйомках фільму "Туга" в Гамільтоні, Онтаріо, Канада.

Легендарний актор був одягнутий у темно-сірий костюм та світліший тренч.

Річард Гір знімався у сценах на житлових вулицях у східно-центральному канадському місті, йдучи з одного кінця в інший. Члени знімальної групи доручили йому відзняти моменти, а стиліст підправляв актору його сиве волосся.

[ + – ] Річард Гір на зйомках нового фільму

Приголомшлива новина змушує героя зробити життєвий вибір після того, як він дізнався, що син помер. Він починає досліджувати життя свого мертвого сина, залишаючи його змушеним поглянути на власне життя в процесі.

Очікується, що фільм стане хітом серед глядачів, оскільки оригінальний ізраїльський фільм отримав нагороду BNL People's Choice Award на Венеційському кінофестивалі у 2017.

[ + – ] Річард Гір

Нагадаємо, Річард Гір вийшов у світ у компанії своєї молодої дружини.

Також Фокус писав про публічну підтримку України Річардом Гіром.