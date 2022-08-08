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Стиль життя

72-річний Річард Гір з'явився на червоній доріжці з молодою дружиною

річард гир із дружиною
Фото: Getty Images | Річард Гір із дружиною

Гір отримав "Золоту колону" за заслуги перед кінематографом.

Голлівудський актор Річард Гір отримав нагороду "Золота колона" за заслуги перед кіно на престижному кінофестивалі Magna Graecia, що відбувся у Катандзаро, Італія. На килимовій доріжці знаменитість супроводжувала його 39-річна дружина, іспанська публіцистка та політична діячка Алехандра Сільва, пише Daily Mail.

На рахунку Гіра такі відомі картини як "Офіцер і джентльмен", "Красуня" та "Чикаго", які стали класикою світового кіномистецтва.

На захід Річард одягнув елегантний чорний костюм, поєднавши його з білою сорочкою. Сільва ж виблискувала в золотій максісукні без рукавів, а під неї обрала пару білих туфель на танкетці. Образ завершували великі круглі жовті сережки і розумний годинник. Її волосся було розпущене, а на обличчя нанесено акуратний макіяж.

Пара поводилася перед камерами, наче молодята. Алехандра ніжно тримала чоловіка за руку, проявляючи свої почуття на публіці, і навіть гладила його по обличчю.

Річард Гір
Дружина актора демонструвала любов до нього на публіці
Фото: Getty Images

Нещодавно сім'я повернулася з відпочинку на Ібіці, куди літала разом зі своїми двома синами.

Алехандра і Річард одружені понад чотири роки і тривалий час жили на дві країни: Іспанію та США. Зараз подружжя влаштувалося в Нью-Йорку. В обох є діти від попередніх стосунків: у Гіра та його другої колишньої дружини Кері Коуелл — 22-річний син Гомер, а в Сільви — дев'ятирічний син Альберт, батьком якого є Говінд Фрідланд.

Нещодавно Гір заявив про завершення акторської кар'єри, востаннє з'явившись на екранах у серіалі BBC Studios MotherFatherSon, прем'єра якого відбулася у березні 2019 року. У 2017 році вийшли одразу дві роботи за його участю — драми "Вечеря" у лютому та "Три Христа" у вересні.

Серед інших картин актора — "Бавовняний клуб" (1984), "Перший лицар" (1995), "Шакал" (1997), "Наречена-втікачка" (1999), "Пророцтва людини-метелика" (2002), "Невірний" (2002) та "Ночі в Роданті" (2008).

Нагадаємо, Річард Гір продав своє авто, щоб допомогти українцям, які постраждали від війни.