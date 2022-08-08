72-річний Річард Гір з'явився на червоній доріжці з молодою дружиною

Гір отримав "Золоту колону" за заслуги перед кінематографом.

Голлівудський актор Річард Гір отримав нагороду "Золота колона" за заслуги перед кіно на престижному кінофестивалі Magna Graecia, що відбувся у Катандзаро, Італія. На килимовій доріжці знаменитість супроводжувала його 39-річна дружина, іспанська публіцистка та політична діячка Алехандра Сільва, пише Daily Mail.

На рахунку Гіра такі відомі картини як "Офіцер і джентльмен", "Красуня" та "Чикаго", які стали класикою світового кіномистецтва.

На захід Річард одягнув елегантний чорний костюм, поєднавши його з білою сорочкою. Сільва ж виблискувала в золотій максісукні без рукавів, а під неї обрала пару білих туфель на танкетці. Образ завершували великі круглі жовті сережки і розумний годинник. Її волосся було розпущене, а на обличчя нанесено акуратний макіяж.

Пара поводилася перед камерами, наче молодята. Алехандра ніжно тримала чоловіка за руку, проявляючи свої почуття на публіці, і навіть гладила його по обличчю.

[ + – ] Дружина актора демонструвала любов до нього на публіці Фото: Getty Images

Нещодавно сім'я повернулася з відпочинку на Ібіці, куди літала разом зі своїми двома синами.

Алехандра і Річард одружені понад чотири роки і тривалий час жили на дві країни: Іспанію та США. Зараз подружжя влаштувалося в Нью-Йорку. В обох є діти від попередніх стосунків: у Гіра та його другої колишньої дружини Кері Коуелл — 22-річний син Гомер, а в Сільви — дев'ятирічний син Альберт, батьком якого є Говінд Фрідланд.

Нещодавно Гір заявив про завершення акторської кар'єри, востаннє з'явившись на екранах у серіалі BBC Studios MotherFatherSon, прем'єра якого відбулася у березні 2019 року. У 2017 році вийшли одразу дві роботи за його участю — драми "Вечеря" у лютому та "Три Христа" у вересні.

Серед інших картин актора — "Бавовняний клуб" (1984), "Перший лицар" (1995), "Шакал" (1997), "Наречена-втікачка" (1999), "Пророцтва людини-метелика" (2002), "Невірний" (2002) та "Ночі в Роданті" (2008).

Нагадаємо, Річард Гір продав своє авто, щоб допомогти українцям, які постраждали від війни.